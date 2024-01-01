Honda готовится к производству твердотельных батарей для электромобилей

Чтобы наладить и усовершенствовать процесс массового производства твердотельных батарей Honda создала демонстрационную линию с общей площадью примерно 27 400 квадратных метров. Она станет своеобразной базой для изучения этой технологии. Ожидается, что в январе 2025 начнется пилотное производство аккумуляторов на этом предприятии.

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Компания сообщает об инвестициях размером 277 миллионов долларов. По плану, инженеры Honda будут проверять процесс изготовления, искать технологии улучшения продукции и оценят стоимость производства аккумуляторов, а также зафиксируют точные спецификации готовых элементов аккумулятора, прежде чем начнется полное производство.

По словам Honda, ориентировочный срок внедрения твердотельных батарей собственного производства в серийные автомобили бренда – “во второй половине 2020-х годов”. Автопроизводитель ожидает, что аккумуляторы нового типа обеспечат вдвое больший запас хода к 2030 году и в 2,5 раза к 2040-м годам.

Как сообщил глава Honda R&D Кейдзи Оцу журналистам Reutres, главная цель этого проекта также заключается в уменьшении размера батареи на 50%, веса на 35 процентов и стоимости на 25 процентов по сравнению с текущими электромобилям. По его мнению, уменьшение стоимости является ключевым для того, чтобы сделать электромобили доступными для покупателей, особенно в то время, когда некоторые покупатели начинают терять интерес к электромобилям.

К тому же японский автопроизводитель также заявил, что хочет увеличить производство электромобилей до более 2 миллионов единиц в течение пяти лет, предусматривая, что транспортные средства с аккумуляторами и топливными элементами составят 40 процентов от общего объема продаж.

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Но Honda не только планирует устанавливать твердотельные батареи в автомобили. Компания заявляет, что ряд другие транспортные средства, включая мотоциклы и даже самолеты, получат выгоду от этой технологии. К слову, Оцу также сказал, что Honda, которая в начале этого года заключила альянс с Nissan для разработки аккумуляторов и двигателей, открыта для продажи своих аккумуляторов Sakura другим брендам.