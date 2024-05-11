Honda показала мотоциклетный двигатель V3 с турбокомпрессором

Обычно, когда вы слышите о двигателе с нечетными цилиндрами, его поршни расположены в прямом ряду, как у пятицилиндрового двигателя Volvo или рядного трехцилиндрового двигателя Triumph Triple. Эта V-шка - первая Honda V3, о которой в thedrive.com слышали за несколько десятилетий.

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Похоже, что главное преимущество такой конструкции двигателя заключается в том, что она позволяет увеличить рабочий объем без значительного расширения - он довольно узкий, несмотря на то, что Honda заявляет, что он "недавно разработан для мотоциклов с большим объемом". Это может привести к сочетанию лучшей управляемости и динамичности байка с большей мощностью.

Конструкция с водяным охлаждением, поршни расположены под углом 75 градусов. Это изображение дает вам представление о том, насколько тонким является двигатель V3 и как выглядит компрессор (красная вещь в форме турбонаддува). Honda

Также интересен электрический компрессор. Это маленькая улитка, которая сжимает воздух, как турбокомпрессор. Но вместо того, чтобы вращаться выхлопными газами, он питается от электричества, чтобы "контролировать сжатие всасываемого воздуха независимо от оборотов двигателя, что означает, что высокий крутящий момент может быть обеспечен даже с низких оборотов", рассказывают в Honda. Компания также говорит, что это первый случай, когда такая технология была показана на мотоцикле.

Это не первый двигатель V3. У Honda был в производстве NS400R, чрезвычайно крутой мотоцикл середины 80-х. Но, к сожалению, экологи убили этот шедевр. Он был двухтактным и по мнению зеленых фанатиков "вредил окружающей среде". Надеемся, что следующая трехцилиндровая концепция Honda будет не хуже.

Honda отметила, что "развитие этой новой идеи с тремя цилиндрами будет продолжаться до массового производства, поэтому мы можем увидеть ее на дорогах в недалеком будущем. Будет очень интересно услышать, как это звучит.