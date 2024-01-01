Шпионы заметили Honda Prelude нового поколения

Фотографии новинки, сделанные шпионами в Германии, свидетельствуют о том, что дизайн модели не сильно изменился по сравнению с шоу-каром. Отличия включают увеличенные боковые зеркала, переднюю камеру для системы автоматического экстренного торможения и системы удержания в полосе движения, а также несколько измененную нижнюю решетку радиатора.

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Камуфляж сплошь скрывает основные элементы дизайна. Ожидается, что Honda сохранила световую полосу между фонарями на всю ширину кузова и скрытые дверные ручки. Вероятно, модель будет использовать гибридный силовой агрегат от Civic.

Общая мощность двигателя с двумя электромоторами составит 200 лошадиных сил и 315 Нм крутящего момента, что будет работать с бесступенчатой коробкой передач.

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Абсолютно новый Prelude, который будет представлен в серийном производстве в следующем году, должен поступить к дилерам в 2026 модельном году. Honda подтвердила, что новинка будет продаваться в Европе. Однако, информации о том, где будут собирать модель пока нет.