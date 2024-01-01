Honda Pilot в США подешевела до минимума

Финальные цены на страховых американских аукционах Copart и IAAI продолжают снижаться. Так, большой внедорожник Honda Pilot 2016 – 2022 годов в сентябре этого года снизился в цене до наименьшего уровня за свою историю – 6 909 долларов. Об этом свидетельствует анализ цен сайта Autoastat. А в штате Западная Вирджиния его продают в среднем за 6 174 USD.

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График цен на страховых аукционах США автомобиля Honda Pilot 2016 – 2022

Какой автосервис выбрать? Ведь каждый тип автомобиля имеет свои особенности, которые требуют специальных знаний на оборудование. Одна из крупнейших сетей автосервисов в Украине, которые имеют специализированные инструменты и профессиональный персонал – Bosch Auto Service. А для владельцев дизельных авто работает Bosch Diesel Service, где разбираются именно на этих типах двигателей. Рекламная информация

Конечно, покупка автомобиля на страховом аукционе – словно лотерея. Здесь обычно продаются поврежденные, утопленные или украденные автомобили, которые в Америке дорого восстановить. Зато в Украине их ремонтируют значительно дешевле, поэтому финальная цена даже с учетом дороги и растаможки оказывается более привлекательной, чем на аналогичные экземпляры на внутреннем рынке.

Восьмиместный кроссовер Honda Pilot достаточно популярен в США. Под капотом японский автопроизводитель установил 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 284 л.с. и соединил его с шестиступенчатым “автоматом”. Старшие комплектации оснащались доработанной девятиступенчатой автоматической коробкой передач.