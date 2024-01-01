Honda Pilot у США подешевшала до мінімуму

Фінальні ціни на страхових американських аукціонах Copart та IAAI продовжують знижуватись. Так, великий позашляховик Honda Pilot 2016 – 2022 років у вересні цього року знизився в ціні до найменшого рівня за свою історію – 6 909 доларів. Про це свідчить аналіз цін сайту Autoastat. А у штаті Західна Вірджинія його продають в середньому за 6 174 USD.

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Графік цін на страхових аукціонах США автомобіля Honda Pilot 2016 – 2022

Який автосервіс обрати? Адже кожен тип автомобіля має свої особливості, які вимагають спеціальних знань на обладнання. Одна з найбільших мереж автосервісів в Україні, які мають спеціалізовані інструменти та професійний персонал - Bosch Auto Service. А для власників дизельних авто працює Bosch Diesel Service, де знаються саме на цих типах двигунів. Рекламна інформація

Звичайно, купівля автомобіля на страховому аукціоні – немов лотерея. Тут зазвичай продаються пошкоджені, втоплені чи вкрадені автомобілі, які в Америці дорого відновити. Натомість в Україні їх ремонтують значно дешевше, тож фінальна ціна навіть з урахуванням дороги та розмитнення виявляється більш привабливою, ніж аналогічні екземпляри на внутрішньому ринку.

Восьмимісний кросовер Honda Pilot досить популярний в США. Під капотом японський автовиробник встановив 3,5-літровий двигун V6 потужністю 284 к.с. і поєднав його з шестиступеневим “автоматом”. Старші комплектації оснащувалися доопрацьованою дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач.