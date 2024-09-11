Як розкішні автомобілі крадуть в Америці та вивозять за кордон: розслідування

Американські митниця та прикордонна служба намагаються запобігти вивезенню викрадених автомобілів за кордон. Торік лише в порту Савани вони виявили 72 викрадені автомобілі. Їх вартість сягнула понад 7 мільйонів доларів.

В основному злодії крадуть автомобілі високого класу, які вивозять і згодом продають. Як свідчать висновки проведених розслідувань, вторговані гроші можуть направлятися на фінансування терористичних організацій.

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Atlanta News First показало, як машини вивозяться з порту Саваннаю. До речі, з цього порту багато автомобілів, куплених на американських аукціонах, призначені для українських покупців. Однак викрадені в основному везуть в Гану, Лівію, Йорданію, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

Порт Саванна є третім за завантаженістю контейнерним шлюзом у США, оскільки він обробляє понад 4,2 мільйона контейнерів TEU щорічно. Маючи таку кількість контейнерів, це все одно що шукати голку в копиці сіна.

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Злодії найчастіше полюють за автомобілями високого класу. Зустрічаються Bentley, Ferrari та Rolls-Royce. В одному з епізодів, показаному у випуску новин, показано транспортний контейнер, у якому знаходилися Bentley Continental GTC, а також Lamborghini Urus.

До речі, Urus поліцейські відстежили за заявою дилерського центру в Маямі. Звідти повідомили про викрадення й сповістили про увімкнений в автомобілі трекер GPS. Далі пошук тривав за відпрацьованим алгоритмом, що дозволило прослідкувати весь ланцюжок цієї злодійської "логістики".

"Викрадення пов’язані з більшими схемами. Одна або дві людини можуть бути пов’язані з 20, 30 або 40 автомобілями за кілька мільйонів доларів, так що це не маленьке коло. Як правило, ці гроші йдуть за кордон; є відмиванням грошей у торгівлі; а в деяких випадках за справи береться ФБР, оскільки крадії фінансують терористів", – сказав офіцер Майк Монтойя.