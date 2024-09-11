Как роскошные автомобили воруют в Америке и вывозят за границу: расследование

Американские таможня и пограничная служба пытаются предотвратить вывоз угнанных автомобилей за границу. В прошлом году только в порту Саванны они обнаружили 72 угнанных автомобиля. Их стоимость составила более 7 миллионов долларов.

В основном воры воруют автомобили высокого класса, которые вывозят и впоследствии продают. Как свидетельствуют выводы проведенных расследований, вырученные деньги могут направляться на финансирование террористических организаций.

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Atlanta News First показало, как машины вывозятся из порта Саванная. Кстати, из этого порта много автомобилей, купленных на американских аукционах, предназначены для украинских покупателей. Однако угнанные в основном везут в Гану, Ливию, Иорданию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Порт Саванна является третьим по загруженности контейнерным шлюзом в США, поскольку он обрабатывает более 4,2 миллионов контейнеров TEU ежегодно. Имея такое количество контейнеров, это все равно что искать иголку в стоге сена.

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Воры чаще всего охотятся за автомобилями высокого класса. Встречаются Bentley, Ferrari и Rolls-Royce. В одном из эпизодов, показанном в выпуске новостей, показано транспортный контейнер, в котором находились Bentley Continental GTC, а также Lamborghini Urus.

Кстати, Urus полицейские отследили по заявлению дилерского центра в Майами. Оттуда сообщили об угоне и известили о включенном в автомобиле трекере GPS. Далее поиск продолжался по отработанному алгоритму, что позволило проследить всю цепочку этой воровской "логистики".

"Похищения связаны с большими схемами. Один или два человека могут быть связаны с 20, 30 или 40 автомобилями за несколько миллионов долларов, так что это не маленький круг. Как правило, эти деньги уходят за границу; является отмыванием денег в торговле; а в некоторых случаях за дела берется ФБР, поскольку воры финансируют террористов", – сказал офицер Майк Монтойя.