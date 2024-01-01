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Почти 30 краж с автомобилей ежедневно: Европа уже стонет от воров

Появилась новая новая статистика краж из грузовиков на европейских дорогах в первом квартале 2024 года, базирующаяся на исследованиях организации TAPA.
Количество краж из фур относительно прошлогоднего в Европе выросло - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Рост с 23 краж в прошлом году до 29 ныне для грузового транспорта Европы слишком чувствителен

Валентин Ожго
logo9 июля, 17:00
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Эксперты международной ассоциации защиты транспортируемых активов TAPA отслеживают преступления, связанные с кражами на грузовом автотранспорте, в том числе на европейских дорогах. Первая и самая плохая новость – активность воров имеет тенденцию к росту.

В прошлом году, как пишет 40ton.net, среднее количество краж во время транспортных операций, зафиксированных во всех странах Евросоюза, составляло 23 в день. Однако в первом квартале этого года в среднем за сутки фиксировалось 29 краж.

В статистике учтены как кражи груза, так и откачка топлива. Вошли сюда и кражи грузовиков с товаром.

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Самой опасной страной в этом плане остается Германия. Здесь в прошлом году был зафиксирован 31 процент краж. Второе место заняла Франция, где произошло 14 процентов краж, за ней следуют Италия и Швеция.

В случае с последними двумя странами высокие позиции в рейтинге также вызывают особое беспокойство, поскольку они не являются типичными транзитными странами. А вот в Польше, считающейся довольно активной транзитной страной, ситуация остается относительно безопасной, там зафиксировано всего 2,3 процента от всех инцидентов (200 случаев).

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