Майже 30 крадіжок щодня: Європа вже стогне від злодіїв

Експерти міжнародної асоціації захисту транспортованих активів TAPA відстежують злочини, пов’язані з крадіжками на вантажному автотранспорті, в тому числі на європейських дорогах. Перша й найгірша новина – активність злодіїв має тенденцію до зростання.

Минулого року, як пише 40ton.net, середня кількість крадіжок під час транспортних операцій, зафіксованих у всіх країнах Євросоюзу, становила 23 на день. Однак у першому кварталі цього року в середньому за добу фіксувалося 29 крадіжок.

У статистиці враховано як крадіжки вантажу, так і відкачування палива. Увійшли сюди й крадіжки вантажівок із товаром.

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Найнебезпечнішою країною в цьому плані залишається Німеччина. Тут торік було зафіксовано 31 відсоток крадіжок. Друге місце зайняла Франція, де сталося 14 відсотків крадіжок, за нею йдуть Італія та Швеція.

У випадку з останніми двома країнами високі позиції в рейтингу також викликають особливе занепокоєння, оскільки вони не є типовими транзитними країнами. А ось у Польщі, що вважається доволі активною транзитною країною, ситуація залишається відносно безпечною, там зафіксовано всього 2,3 відсотка від всіх інцидентів (200 випадків).