Шпигуни помітили Honda Prelude нового покоління

Фотографії новинки, зроблені шпигунами в Німеччині, свідчать про те, що дизайн моделі не сильно змінився порівняно з шоу-каром. Відмінності включають збільшені бічні дзеркала, передню камеру для системи автоматичного екстреного гальмування та системи утримання в смузі руху, а також дещо змінену нижню решітку радіатора.

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Камуфляж суцільно приховує основні елементи дизайну. Очікується, що Honda зберегла світлову смугу між ліхтарями на всю ширину кузова та приховані дверні ручки. Ймовірно, модель використовуватиме гібридний силовий агрегат від Civic.

Загальна потужність двигуна з двома електромоторами становитиме 200 кінських сил й 315 Нм крутного моменту, що працюватиме з безступінчастою коробкою передач.

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Абсолютно новий Prelude, який буде представлений у серійному виробництві наступного року, має надійти до дилерів у 2026 модельному році. Honda підтвердила, що новинка буде продаватись в Європі. Однак, інформації про те, де збиратимуть модель наразі немає.