Honda відкликає майже 1,7 мільйона автомобілів: причина вагома

Відкликанню через дефект рульового механізму підлягають автомобілів на базі Civic з 2022 модельного року по 2025 модельний рік. Виробник назвав проблемними Honda Civic і Civic Type-R 2022-2025 рр., Acura Integra і Integra Type S 2023-2025 р.в., а також Honda CR-V і HR-V 2023-2025 р.в. Про це з посиланням на National Highway Traffic Safety Administration пише autoweek.com.

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У звіті про відкликання NHTSA говориться, що вузол рульової коробки передач було виготовлено неправильно, і це могло спричинити надмірне тертя всередині вузла рульового керування. Це може ускладнити поворот автомобіля, що збільшує ризик аварії або травми. Клієнти в Інтернеті описують це як «липке» рульове управління.

Власники перерахованих вище моделей мають отримати сповіщення 18 листопада. Фото: Honda

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У цій новині є й хороші моменти: Honda має засіб розв'язання проблеми. У повідомленні про відкликання сказано, що місцевий дилерський центр замінить пружину черв’ячного редуктора на переглянуту частину та відповідно додасть або перерозподілить мастило.

Нова пружина допоможе зменшити поверхневий натяг всередині рульової коробки. Цей ремонт буде безплатним.