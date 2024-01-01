Honda представила амбітні плани щодо виробництва власних електромобілів

В рамках конференції Honda 0 Tech Meeting 2024 автовиробник описав вектор розвитку своєї лінійки автомобілів з нульовим рівнем викидів. Компанія заявила, що електромобілі Honda 0 Series будуть засновані на концепції - «тонкий, легкий та мудрий».

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Що це означає? Компанія прагне розширити свою присутність на ринку електромобілів. Зараз в модельному ряду Honda є одна електрична модель – кросовер Prologue. Він був створений спільно з GM й має пристойні характеристики, проте не дозволяє компанії отримати значну частку ринку.

Через це Honda запускає нову лінійку електромобілів. Першою моделлю стане флагманський автомобіль на основі концепції седана, представленого на CES 2024. До 2030 року бренд планує випустити сім моделей серії 0 по всьому світу, п’ять із яких – кросовери.

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Виробництво розпочнеться в Огайо у 2025 році з використанням передових технологій, таких як мегакастинг, щоб знизити витрати на виробництво на 35%. Загалом японський автовиробник планує реалізувати 750 000 електромобілів в Північній Америці, аби отримати звання лідера ринку.

Honda каже, що новий електромобіль відрізнятиметься невеликою висотою, просторим салоном та короткими звисами. Окрім цього, автомобіль матиме невелику вагу, яку досягнуть завдяки технології гарячого штампування сталевих листів.

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Нова платформа також використовуватиме тоншу батарею та новий інвертор, який на 40% легший за попередні варіації. На довершення Honda інтегрує в авто елементи активної аеродинаміку, щоб зменшити опір повітря й збільшити запас ходу. Окрім цих інновацій, автовиробник також розширить опції автономного водіння.

Компанія планує запровадити технологію безпілотного водіння третього рівня в усій лінійці нових електромобілів. Запровадження цих систем підводить нас до третьої основи концепції Honda — «мудрості».

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Інженери Honda створять абсолютно нову операційну систему й в майбутньому постійно оптимізовувати її, аби запропонувати клієнтам нові можливості мобільності, застосовуючи інтелектуальні технології й оновлення по повітрю.