Якою буде оновлена Honda Rebel 1100

До поліпшення екологічних стандартів спонукали нові норми викидів, що запровадила Німеччина. Замість поточної моделі з Euro5 мотоцикли відповідатимуть стандарту Euro5+.

Буде п’ять версій: CMX1100A, CMX1100A2, CMX1100D, CMX1100D2 і CMX1100D3. Нагадаємо, буквенний індекс CMX вказує на код моделі для лінійки Honda Rebel. Це відображено й для топових моделей, які оснащені двигуном Honda Parallel-Twin об’ємом 1083 куб. см.

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Всі п’ять варіантів CMX1100 відповідають стандартам Euro5+, тоді як поточна модель сумісна лише з Euro5. Рівень оксиду вуглецю фактично вище, ніж у моделі 2024 року, але вихід вуглеводнів і оксидів азоту нижчий.

Фото: Honda

З характеристик видно невелике підвищення пікової потужності, перераховуючи всі п’ять варіантів на 65 кВт (87,2 к.с.) порівняно з 64 кВт (85,8 к.с.), раніше сертифікованими для моделей Rebel 1100.

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Моделі з індексом A представляють версії з механічною коробкою передач, тоді як моделі D використовують версії, обладнані DCT. CMX1100A2 і CMX1100D2 призначені для моделей Rebel 1100T, що оснащені міні-обтічником у формі летючої миші та бічними чохлами.

Фото: Honda

Щодо цінника, то тут менеджери не стали поспішати, лишивши сповіщення про вартість на пізніше. Але зрозуміло, що з оновленням Honda Rebel 1100 2025 дешевшою точно не буде.