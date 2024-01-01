Honda і Yamaha об'єднались для виробництва та продажу електроскутерів

Мова йде про постачання електричних двоколісних моделей на базі Honda в категорії Class-1 на основі EM1 e: та BENLY e:. Вони обидва живляться від Honda Mobile Power Pack e: – змінної батареї, що відповідає загальним специфікаціям. Про це сповіщає Autocar Professional.

Японська категорія Class-1 визначається Законом про дорожні транспортні засоби Японії як "транспортні засоби, обладнані двома або більше колесами та двигуном із загальним робочим об’ємом 50 куб. см або менше або електричним двигуном з номінальною потужністю 0,60 кВт або менше".

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Батарея Honda Mobile Power Pack e: на 50 В, розроблена Honda таким чином, щоб витримувати різні температури, рівні вологості, удари та вібрацію. Це змінна батарея, яку можна легко вийняти з EM1 e чи BENLY e для заряджання в комфорті дома.

Зображення Honda скутерів EM1 e: і Benly e: I, які Honda постачатиме для Yamaha. Фото: Honda

Принцип роботи простий: зарядний пристрій у комплекті з вентилятором повітряного охолодження живиться від однофазного побутового джерела змінного струму 100-240 В і виробляє максимум 270 Вт. Вага зарядного пристрою становить 5,3 кг, а світлодіодні індикатори показують стан зарядки в 4 сегментах. Сам Honda Mobile Power Pack e: важить приблизно 10 кг, його можна легко переносити та замінювати завдяки зручній ручці.

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Від нуля до максимуму час зарядки становить приблизно 6 годин; від 25% до 75%, потрібно лише 2,7 години (160 хвилин). Honda стверджує, що Honda Mobile Power Pack e можна заряджати понад 2500 разів.

Ключові напрямки обговорення включали:

- постачання моделей скутерів 50cc як OEM;

- спільна розробка/поставка OEM моделей бізнес-скутерів 50cc нового покоління;

- співпраця в напрямку популяризації електричних мотоциклів у категорії Class-1.

Співпраця двох виробників позитивно вплине на розвиток двох брендів. Досвід з різними брендами у них є. У квітні 2019 року Yamaha і Honda разом з Kawasaki Heavy Industries і Suzuki Motor Corporation заснували Консорціум змінних акумуляторів для електричних мотоциклів з метою популяризації моделей електричних мотоциклів.

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Консорціум обговорив можливість стандартизації змінних акумуляторів спільного використання та систем їх заміни як одного з рішень для розв'язання ключових проблем у популяризації електричних мотоциклів – запас ходу та час зарядки – та досяг угоди щодо стандартизації (встановлення спільних специфікацій) у березні 2021 рік.

Зусиль, щоб підняти батарею для зарядки, вистачить навіть у тендітних дівчат. Фото: Honda

Тепер завдяки цій співпраці дві компанії продовжуватимуть пропонувати моделі електричних мотоциклів, які задовольнять потреби більшої кількості клієнтів у категорії Class-1, що є популярною категорією як для особистої мобільності, так і для бізнесу.

Для подальшої популяризації електричних двоколісних транспортних засобів категорії Class-1 в Японії дві компанії розширять свою лінійку продуктів і продовжуватимуть розв'язувати різноманітні проблеми, з якими стикаються електромобілі, такі як запас ходу, час зарядки, продуктивність і вартість.