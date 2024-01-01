Yamaha представила оновлену лінійку позашляхових мотоциклів

Привертають увагу моделі Yamaha YZ250FX і WR250F, що розроблені для змагань по бездоріжжю. Скажімо, YZ250FX, створений на основі мотокросера Yamaha YZ250F, має підвіску та налаштування двигуна, які підходять для перегонів по бездоріжжю. Про ці та інші моделі в деталях знайомить Motorcycle.com.

2025 Yamaha YZ250FX

Оновлення для YZ250FX 2025 року спрямовані на покращення продуктивності та позашляхових можливостей.

Читайте також Палець на кнопці: Yamaha розробила "пальчикову" коробку передач Y-AMT

Модель має перероблену алюмінієву двосторонню раму на основі YZ250F, що включає власне кріплення двигуна та полегшений підрамник, що сприяє покращенню керованості та збільшенню зчеплення з передніми колесами.

YZ250FX 2025 року доступний у синьому кольорі Team Yamaha та надійде в дилерські центри з жовтня за ціною 9099 доларів США.

2025 Yamaha WR250F

Модель вийде з кількома оновленнями, спрямованими на підвищення продуктивності та універсальності. Вона буде легшою та тоншою, з нижчим центром ваги та швидшою керованістю.

Читайте також Yamaha приготувала для виставки в Токіо сім незвичайних електрокарів

Оновлення 2025 року базуються на мотокроссері YZ250F і включають нову раму з двосторонньою балкою з точно налаштованими характеристиками гнучкості та унікальними кріпленнями двигуна.

WR250F 2025 року доступний у синьому кольорі Team Yamaha та надійде в дилерські центри з жовтня за ціною 9099 доларів США.

2025 Yamaha YZ250F

Оновлений 2025 YZ250F продовжує залишатися провідною моделлю в класі чотиритактних 250cc і наразі лідирує в серії 250cc Pro Motocross Championship.

Мотоцикл оснащено підвіскою з оновленим заднім навішуванням і новими налаштуваннями для передньої та задньої частини. Задній амортизатор тепер має легшу пружину, а вилка містить нові поршневі прокладки у формі дельти.

Читайте також Yamaha представила автономний мотоцикл зі штучним інтелектом

YZ250F 2025 року буде доступний у синьому кольорі Team Yamaha та надійде до дилерів у серпні за ціною 8899 доларів США.

2025 Yamaha YZ450F

Нова модель продовжує залишатися лідером у класі 450. YZ450F 2025 року оснащено підвіскою з кращим заднім навішуванням і більш гнучкими налаштуваннями для передньої та задньої частини. Задній амортизатор також має легшу пружину, а вилка містить нові поршневі прокладки у формі дельти.

Коробка перемикання на кермі тепер має ребристу конструкцію для полегшення роботи та покращеної естетики. Дросельну трубку перероблено, щоб збільшити відстань між ручкою дросельної заслінки та кожухом дросельної заслінки.

Читайте також Yamaha показала три моделі електричних велосипедів

YZ450F 2025 року буде доступний у синьому кольорі Team Yamaha та з’явиться в дилерських центрах із серпня за ціною 9999 доларів США.

Yamaha Monster Energy Racing Edition 2025 року

Yamaha оголосила про повернення моделей Monster Energy Yamaha Racing Edition у 2025 році. Модельний ряд включає YZ125, YZ250, YZ250F і YZ450F, кожна з яких має новий кольоровий і графічний пакет.

Monster Energy Yamaha Racing Edition YZ125 2025 року буде доступний у жовтні за 7299 доларів.

Модель YZ250 буде доступна в листопаді за ціною 8199 доларів, а моделі YZ250F і YZ450F з'являться у вересні за ціною 9099 і 10199 доларів відповідно.

Yamaha для кросу 2025 року

Виробник оприлюднив лінійку моделей для мотокросу на 2025 рік, усі доступні в кольорі Team Yamaha Blue із новим графічним пакетом YZ. Помітні оновлення включають додавання безінструментальних клікерів для швидкого регулювання підвіски, оновлену форму радіатора та нову накладку на кермо для двотактних моделей YZ125, YZ250, YZ125X і YZ250X 2025 року.

Читайте також Yamaha вперше за 15 років оновила свій легендарний кросбайк YZ125

YZ65 2025 року буде доступний у дилерів цього місяця за 4499 доларів США, YZ85 – за 4999 доларів США, а YZ85LW – за 5199 доларів США.

YZ125 буде доступний у серпні за 7099 доларів, а YZ250 – у жовтні за 7999 доларів. YZ125X і YZ250X прийде у вересні за ціною $7199 і $8099 відповідно. YZ450FX буде доступний цього місяця за 10 199 доларів, а WR450F – у серпні за 10 199 доларів.

Читайте також Yamaha запускає нову лінійку гідроциклів WaveRunner 2024 року

Моделі Yamaha Trail 2025 року

Компанія Yamaha оголосила про повернення своїх моделей Trail у 2025 році з командою Yamaha Blue і новим графічним пакетом, натхненним YZ. Модельний ряд охоплює PW50, TT-R50E, TT-R110E, TT-R125LE і TT-R230, усі вони розроблені, щоб бути зручними та веселими.

PW50 2025 року буде доступний у дилерів цього місяця за 1849 доларів США. TT-R50E прийде у серпні за 1899 доларів. TT-R110E також буде доступний у серпні за 2449 доларів, як і TT-R125LE за 3599 доларів. TT-R230 з'явиться цього місяця за 4699 доларів.

Читайте також Yamaha не буде виробляти автомобілі

Yamaha Dual Sport 2025 року

Yamaha оголосила про повернення своїх моделей Dual Sport у 2025 році, зберігаючи їхню репутацію надійності та універсальності.

TW200 2025 року пропонується в кольорі Gallant Grey і буде доступний у дилерів цього місяця за 4999 доларів.

2025 XT250 пропонується в кольорі Radical Grey і буде доступний у дилерів цього місяця за 5499 доларів.

Фото: Yamaha