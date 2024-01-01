Палець на кнопці: Yamaha розробила "пальчикову" коробку передач Y-AMT

Y-AMT дозволяє водієві повністю зосередитися на насолоді спортивними характеристиками мотоцикла, забезпечуючи стабільно лінійне перемикання передач. Є вибір гладкого ручного перемикання пальцями (МT) або дворежимного пуску повністю автоматичної коробки передач (АТ). Про це йдеться на сайті виробника.

Така ручна коробка передач Yamaha (Y-AMT) не є новизною, бо KTM та BMW нещодавно презентували прототипи напівавтоматичних моделей. Вони сподіваються відтягнути на себе якусь частину продажів у популярної серії трансмісії з подвійним зчепленням Honda (DCT), яка дебютувала у 2010 році.

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Yamaha є останнім великим виробником, який приєднався до гонки трансмісійних озброєнь, представивши нову напівавтоматичну систему коробки передач. Якщо в її попередніх конструкціях більше уваги приділялося практичності та простоті використання, то остання автоматична ручна коробка передач Yamaha з кнопковим керуванням (Y-AMT) вагою лише 2,8 кг більше орієнтована на продуктивні мотоцикли.

Автоматизована ручна коробка передач Yamaha (Y-AMT), керована за допомогою комутаційного пристрою. Фото: Yamaha

Кнопка режиму автоматизованої ручної трансмісії Yamaha (Y-AMT) спокуслива. Її розробники запевняють, що кнопкова “коробка” перемикається швидше, ніж традиційна ручна коробка передач, навіть якщо використовується квікшифтер (перемикання без зчеплення).

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Перемикання передач без застосування класичного способу дозволяє водієві приділяти більше уваги застосуванню газу та гальм, а також "зосереджуватися на положенні свого тіла та розподілі ваги".

Автоматизована ручна коробка передач Yamaha (Y-AMT), перемикач вгору та вниз. Фото: Yamaha

Параметри перемикання передач можна налаштовувати залежно від обставин, за допомогою вибору ручного перемикання передач пальцями, великим пальцем або повністю автоматичного режиму. Використовуючи функцію «MT», водій буквально бере перемикання передач у свої власні руки.

Автоматизована ручна трансмісія Yamaha (Y-AMT), лівий розподільний пристрій. Фото: Yamaha

Y-AMT працює в поєднанні з дротяною заслінкою, дозволяючи інтегрувати режими їзди та круїз-контроль. Попри те, що не потрібно буде тягнути важіль зчеплення, у ручному режимі водій керуватиме перемиканням передач, перемикаючи два позиції, позначені «+» та «-» для перемикання вгору та вниз відповідно.

Перемикач автоматичної ручної трансмісії Yamaha (Y-AMT). Фото: Yamaha

Блок розподільчого механізму розроблено таким чином, що під час спортивної їзди великий палець водія може залишатися на ручках для максимального контролю, а перемикання передач може здійснюватися повністю вказівним пальцем, натискаючи та потягнувши важіль для керування перемиканням передач в обох напрямках.

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У Yamaha також кажуть, що положення та хід важеля були розроблені для легкої роботи з мінімальними рухами, необхідними для керування системою. Однак для максимального спрощення користувачі можуть увімкнути повністю автоматичний режим. Він оснащений двома характеристиками перемикання передач на вибір.

Кнопка режиму автоматизованої ручної трансмісії Yamaha (Y-AMT). Фото: Yamaha



Розробники запевняють, що «D» забезпечує м’якше відчуття перемикання передач, в т.ч на нижчих обертах двигуна. Якщо комфорт і ощадливість не є вашим головним пріоритетом, тоді можна вибрати «D+», який пришвидшить час перемикання передач і утримуватиме передачі на вищих обертах двигуна.

Повідомляється, що незабаром Yamaha почне впроваджувати Y-AMT у низку моделей, привносячи цю інновацію в спортивну їзду, подорожі та поїздки на роботу. Що саме це буде, ще не підтверджено, оскільки багато моделей Yamaha ще мають бути оновлені до стандарту Euro5+ – вимоги для всіх нових мотоциклів з 2025 року.