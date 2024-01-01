Палец на кнопке: Yamaha разработала "пальчиковую" коробку передач Y-AMT

Y-AMT позволяет водителю полностью сосредоточиться на наслаждении спортивными характеристиками мотоцикла, обеспечивая стабильно линейное переключение передач. Есть выбор гладкого ручного переключения пальцами (МТ) или двухрежимного пуска полностью автоматической коробки передач (АТ). Об этом говорится на сайте производителя.

Такая ручная коробка передач Yamaha (Y-AMT) не является новизной, потому что KTM и BMW недавно представили прототипы полуавтоматических моделей. Они надеются оттянуть на себя какую-то часть продаж у популярной серии трансмиссии с двойным сцеплением Honda (DCT), которая дебютировала в 2010 году.

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Yamaha является последним крупным производителем, который присоединился к гонке трансмиссионных вооружений, представив новую полуавтоматическую систему коробки передач. Если в ее предыдущих конструкциях больше внимания уделялось практичности и простоте использования, то последняя автоматическая ручная коробка передач Yamaha с кнопочным управлением (Y-AMT) весом всего 2,8 кг больше ориентирована на производительные мотоциклы.

Автоматизированная ручная коробка передач Yamaha (Y-AMT), управляемая с помощью коммутационного устройства. Фото: Yamaha

Кнопка режима автоматизированной ручной трансмиссии Yamaha (Y-AMT) соблазнительна. Ее разработчики уверяют, что кнопочная “коробка” переключается быстрее, чем традиционная ручная коробка передач, даже если используется квикшифтер (переключение без сцепления).

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Переключение передач без применения классического способа позволяет водителю уделять больше внимания применению газа и тормозов, а также "сосредотачиваться на положении своего тела и распределении веса".

Автоматизированная ручная коробка передач Yamaha (Y-AMT), переключатель вверх и вниз. Фото: Yamaha

Параметры переключения передач можно настраивать в зависимости от обстоятельств, с помощью выбора ручного переключения передач пальцами, большим пальцем или полностью автоматического режима. Используя функцию "MT", водитель буквально берет переключение передач в свои собственные руки.

Автоматизированная ручная трансмиссия Yamaha (Y-AMT), левое распределительное устройство. Фото: Yamaha

Y-AMT работает в сочетании с проволочной заслонкой, позволяя интегрировать режимы езды и круиз-контроль. Несмотря на то, что не нужно будет тянуть рычаг сцепления, в ручном режиме водитель будет управлять переключением передач, переключая две позиции, обозначены "+" и "-" для переключения вверх и вниз соответственно.

Переключатель автоматической ручной трансмиссии Yamaha (Y-AMT). Фото: Yamaha

Блок распределительного механизма разработан таким образом, что во время спортивной езды большой палец водителя может оставаться на ручках для максимального контроля, а переключение передач может осуществляться полностью указательным пальцем, нажимая и потянув рычаг для управления переключением передач в обоих направлениях.

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В Yamaha также говорят, что положение и ход рычага были разработаны для легкой работы с минимальными движениями, необходимыми для управления системой. Однако для максимального упрощения пользователи могут включить полностью автоматический режим. Он оснащен двумя характеристиками переключения передач на выбор.

Кнопка режима автоматизированной ручной трансмиссии Yamaha (Y-AMT). Фото: Yamaha

Разработчики уверяют, что режим "D" обеспечивает более мягкое ощущение переключения передач, в т.ч на более низких оборотах двигателя. Если комфорт и бережливость не является вашим главным приоритетом, тогда можно выбрать "D+", который ускорит время переключения передач и будет удерживать передачи на высших оборотах двигателя.

Сообщается, что вскоре Yamaha начнет внедрять Y-AMT в ряд моделей, привнося эту инновацию в спортивную езду, путешествия и поездки на работу. Что именно это будет, еще не подтверждено, поскольку многие модели Yamaha еще должны быть обновлены до стандарта Euro5+ – требования для всех новых мотоциклов с 2025 года.