Yamaha Motor Europe объявила о запуске новой линейки WaveRunner 2024 года из 11 моделей водных транспортных средств, среди которых девять полностью обновлены.

Без изменений в новой линейке гидроциклов Yamaha WaveRunner остались нетронутыми две модели-флагманы, а остальные девять получили разные обновления – от нового двигателя до новейших цифровых технологий. Добавьте сюда широкомасштабное обновление цветов и графики – и вы поймете, чем отличаются разные линейки WaveRunners.

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Во-первых, модифицирован совершенно новый двигатель HO, рабочий объем которого вырос с 1812 куб. см до 1898 куб. см. Во-вторых, появился новый режим езды Enhanced Drive Control, ставший более простым и интуитивно понятным. Появление 7-дюймового цветного сенсорного дисплея Connext® с новыми режимами безопасности дало улучшенное управление приводом.

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Крейсерские гидроциклы

Серия Cruising получила несколько новых цветов – светло-серый металлик и чисто белый.

Плюс к этому упомянутые усовершенствования двигателя и новый семидюймовый цветной сенсорный экран Connext® с расширенными режимами вождения.

Модель имеет регулировку наклона руля, что удобно при изменении положения езды – сидя или стоя.

Спортивные гидроциклы

Спортивные более яркие – синий металлик, сплошной черный с красным и т.п.

Модель HO получила такое же повышение мощности, как модель Cruising. Легендарный SuperJet не получил больших модификаций.

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Гидроциклы отдыха

JetBlaster обладает новым темно-фиолетовым металликом с белыми деталями.

Таким образом, в линейке WaveRunner есть индивидуальный гидроцикл для каждого, поскольку каждый продукт разработан для разных стилей езды и предпочтений.