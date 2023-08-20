Yamaha Motor Europe оголосила про запуск нової лінійки WaveRunner 2024 року з 11 моделей водних транспортних засобів, з яких дев’ять повністю оновлені.

Без змін у новій лінійці гідроциклів Yamaha WaveRunner залишилися недоторканими дві моделі-флагмани, а решта дев’ять отримали різні оновлення – від нового двигуна до найновіших цифрових технологій. Додайте сюди широкомасштабне оновлення кольорів і графіки – і ви зрозумієте, чим відрізняються різні лінійки WaveRunners.

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По-перше, модифіковано абсолютно новий двигун HO, робочий об’єм якого зріс з 1812 куб. см до 1898 куб. см. По-друге, з’явився новий режим їзди Enhanced Drive Control, що став простішим та інтуїтивно зрозумілішим. Поява 7-дюймового кольорового сенсорного дисплея Connext® з новими режимами безпеки дала покращене керування приводом.

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Крейсерські гідроцикли

Серія Cruising отримала кілька нових кольорів – світло-сірий металік та чисто білий.

Плюс до цього згадані вище удосконалення двигуна та новий семидюймовий кольоровий сенсорний екран Connext® із розширеними режимами водіння.

Модель має регулювання нахилу керма, що зручно при зміні положення їзди – сидячи або стоячи.

Спортивні гідроцикли

Спортивні більш яскраві – синій металік, суцільний чорний з червоним тощо.

Модель HO отримала таке ж підвищення потужності, як і модель Cruising. Легендарний SuperJet не отримав значних модифікацій.

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Відпочинкові гідроцикли

JetBlaster має новий темно-фіолетовий металік з білими деталями.

Таким чином, в лінійці WaveRunner є індивідуальний гідроцикл для кожного, оскільки кожен продукт розроблений для різних стилів їзди та вподобань.