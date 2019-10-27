Усі автомобільні концепти, які були показані японською компанію, так і залишаться в єдиному екземплярі.

Президент компанії Yamaha Йосіхіро Хідака прийняв рішення про закриття автомобільної програми. "Автомобілі більше не входять в довгострокові плани нашої компанії, адже що конкуренція на ринку дуже висока і закріпитися буде вкрай важко", - сказав він на автосалоні в Токіо.

Таким чином, концепт-кари і прототипи марки, які в останні роки з'являлися на виставках, так і не потраплять на конвеєр. Йдеться про пікап Yamaha Cross Hub (на фото нижче), мікрокар Yamaha Motiv.e (на фото вище) та середньоморний пікап Yamaha Sports Ride (фото на початку новини). Замість автомобілів компанія зосередиться на розробці мотоциклів та транспорту на їх базі – тобто того, що робила досі.

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Нагадаємо, що для фірми Yamaha це не перша спроба вийти на автомобільний ринок. Ще в шістдесятих компанія брала участь в розробці і виробництві спорткару Toyota 2000GT. Інженери компанії брали участь у створенні двигунів для автомобілів Lexus LFA і Ford Taurus SHO, а також двигуна V8 для Volvo.

На початку дев'яностих був розроблений божевільний прототип Yamaha OX99-11 з двигуном V12 3.5 потужністю 400 к.с., однак через фінансові труднощі початок виробництва кілька разів відкладали, після чого проект остаточно закрили в 1994-му.

Нагадаємо, що нещодавно від планів випускати автомобілі відмовився виробник пилососів.