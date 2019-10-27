Все автомобильные концепты, которые были показаны японской компанией, так и останутся в единственном экземпляре.

Президент компании Yamaha Йосихиро Хидака принял решение о закрытии автомобильной программы. "Автомобили больше не входят в долгосрочные планы нашей компании, ведь конкуренция на рынке очень высокая и закрепиться будет крайне трудно", – сказал он на автосалоне в Токио.

Таким образом, концепт-кары и прототипы марки, которые в последние годы появлялись на выставках, так и не попадут на конвейер. Речь идет о пикапе Yamaha Cross Hub (на фото ниже), микрокаре Yamaha Motiv.e (на фото выше) и среднемоторном пикапе Yamaha Sports Ride (фото в начале новости). Вместо автомобилей компания сосредоточится на разработке мотоциклов и транспорта на их базе – то есть том, что делала до сих пор.

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Напомним, что для фирмы Yamaha это не первая попытка выйти на автомобильный рынок. Еще в шестидесятых компания участвовала в разработке и производстве спорткара Toyota 2000GT. Инженеры компании принимали участие в создании двигателей для автомобилей Lexus LFA и Ford Taurus SHO, а также двигателя V8 для Volvo.

В начале девяностых был разработан безумный прототип Yamaha OX99-11 с двигателем V12 3.5 мощностью 400 л.с., Однако из-за финансовых трудностей начало производства несколько раз откладывали, после чего проект окончательно закрыли в 1994-м.

Напомним, что недавно от планов выпускать автомобили отказался производитель пылесосов.