Минуло вже стільки часу з моменту останнього оновлення, що здавалось, Yamaha відмовилась від YZ125, але компанія нарешті представила модернізовану модель YZ125 2021 року.

Завдяки новим характеристикам Yamaha YZ125, кросовий мотоцикл зараз піднімається до вершини 125-кубового двотактного класу. Тепер він більш потужний, більш ергономічний та має більш агресивний вигляд.

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YZ125 має злегка змінений загальний дизайн та графічну схему: інакші переднє та заднє крило, панелі кузова та кожухи радіатора. Сидіння рівніше, а паливний бак – вужчий для зручнішої посадки та контролю мотоцикла під час руху.

Yamaha повністю переробила 125-кубовий двигун із рідинним охолодженням, додавши йому потужності, порівняно з моделлю 2020 року. Всі деталі в ньому нові, включаючи корпус циліндра, поршень, картер, камеру розширення тощо.

Фото: Yamaha YZ125 2021 / Yamaha

Разом з двигуном була посилена і гальмівна система. Передні механізми мають більші поршні та диски діаметром 270 мм, а також колодки зі збільшеною площею. Задній диск діаметром 240 мм.

Виробник також може похвалитися модернізованою підвіскою та покращеною системою подавання пального, завдяки новому високоточному карбюратору Hitachi Astemo Keihin PWK38S з датчиком положення дросельної заслінки та блоком CDI, керованим 3D-картою, для точного часу запалювання.

Yamaha заявляє, що новий мотоцикл 2022 YZ125 буде доступний у дилерських центрах з жовтня цього року. Ціна