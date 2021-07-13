Прошло уже столько времени с момента последнего обновления, что казалось, Yamaha отказалась от YZ125, но компания наконец представила модернизированную модель YZ125 2021 года.

Благодаря новым характеристикам Yamaha YZ125, кроссовый мотоцикл сейчас поднимается до вершины 125-кубового двухтактного класса. Теперь он более мощный, более эргономичный и имеет более агрессивный вид.

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YZ125 имеет слегка измененный общий дизайн и графическую схему: иные переднее и заднее крыло, панели кузова и кожухи радиатора. Сиденье ровнее, а топливный бак-уже для более удобной посадки и контроля мотоцикла во время движения.

Yamaha полностью переработала 125-кубовый двигатель с жидкостным охлаждением, добавив ему мощности по сравнению с моделью 2020 года. Все детали в нем новые, включая корпус цилиндра, поршень, картер, камеру расширения и тому подобное.

Фото: Yamaha YZ125 2021 / Yamaha

Вместе с двигателем была усилена и тормозная система. Передние механизмы имеют более крупные поршни и диски диаметром 270 мм, а также колодки с увеличенной площадью. Задний диск диаметром 240 мм.

Производитель также может похвастаться модернизированной подвеской и улучшенной системой подачи топлива, благодаря новому высокоточному карбюратору Hitachi Astemo Keihin PWK38S с датчиком положения дроссельной заслонки и блоком CDI, управляемым 3D-картой, для точного времени зажигания.

Yamaha заявляет, что новый мотоцикл 2022 YZ125 будет доступен в дилерских центрах с октября этого года.