Honda и Yamaha объединились для производства и продажи электроскутеров

Речь идет о поставках электрических двухколесных моделей на базе Honda в категории Class-1 на основе EM1 e: и BENLY e:. Они оба питаются от Honda Mobile Power Pack e: – сменной батареи, что соответствует общим спецификациям. Об этом сообщает Autocar Professional.

Японская категория Class-1 определяется Законом о дорожных транспортных средствах Японии как "транспортные средства, оборудованные двумя или более колесами и двигателем с общим рабочим объемом 50 куб. см или меньше или электрическим двигателем с номинальной мощностью 0,60 кВт или меньше".

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Батарея Honda Mobile Power Pack e: на 50 В, разработана Honda таким образом, чтобы выдерживать различные температуры, уровни влажности, удары и вибрацию. Это сменная батарея, которую можно легко вынуть из EM1 e или BENLY e для зарядки в комфорте дома.

Изображение Honda скутеров EM1 e: и Benly e: I, которые Honda будет поставлять для Yamaha. Фото: Honda

Принцип работы прост: зарядное устройство в комплекте с вентилятором воздушного охлаждения питается от однофазного бытового источника переменного тока 100-240 В и вырабатывает максимум 270 Вт. Вес зарядного устройства составляет 5,3 кг, а светодиодные индикаторы показывают состояние зарядки в 4 сегментах. Сам Honda Mobile Power Pack e: весит примерно 10 кг, его можно легко переносить и заменять благодаря удобной ручке.

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От нуля до максимума время зарядки составляет примерно 6 часов; от 25% до 75%, нужно всего 2,7 часа (160 минут). Honda утверждает, что Honda Mobile Power Pack e можно заряжать более 2500 раз.

Ключевые направления обсуждения включали:

- поставки моделей скутеров 50cc как OEM;

- совместная разработка/поставка OEM моделей бизнес-скутеров 50cc нового поколения;

- сотрудничество в направлении популяризации электрических мотоциклов в категории Class-1.

Сотрудничество двух производителей положительно повлияет на развитие двух брендов. Опыт с разными брендами у них есть. В апреле 2019 года Yamaha и Honda вместе с Kawasaki Heavy Industries и Suzuki Motor Corporation основали Консорциум сменных аккумуляторов для электрических мотоциклов с целью популяризации моделей электрических мотоциклов.

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Консорциум обсудил возможность стандартизации сменных аккумуляторов совместного использования и систем их замены как одного из решений для решения ключевых проблем в популяризации электрических мотоциклов – запас хода и время зарядки – и достиг соглашения по стандартизации (установление общих спецификаций) в марте 2021 год.

Усилий, чтобы поднять батарею для зарядки, хватит даже у хрупких девушек. Фото: Honda

Теперь благодаря этому сотрудничеству две компании будут продолжать предлагать модели электрических мотоциклов, которые удовлетворят потребности большего количества клиентов в категории Class-1, что является популярной категорией как для личной мобильности, так и для бизнеса.

Для дальнейшей популяризации электрических двухколесных транспортных средств категории Class-1 в Японии две компании расширят свою линейку продуктов и будут продолжать решать различные проблемы, с которыми сталкиваются электромобили, такие как запас хода, время зарядки, производительность и стоимость.