Honda запускает несколько кей-каров по цене от 15 500 долларов

Компания Honda объявила о начале продаж электрического N-VAN в Японии с 10 октября 2024 года. Этот легкий электрический фургон производитель построил на основе своего бензинового N-VAN.

В октябре прошлого года на Japan Mobility Show был показан прототип, а теперь после тестирования модели внутри страны Honda готовится к серийному выпуску машины.

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Новый N-VAN имеет запас хода до 245 км WLTC и 30-минутную быструю зарядку. При обычной зарядке (6 кВт) он заряжается примерно за 4,5 часа.

Электрический N-VAN e имеет ровный низкий пол и высокий потолок с аккумулятором, установленным под полом. Устранив центральную стойку, фургон имеет большой проем со стороны пассажира.

Разработано четыре варианта N-VAN для "удовлетворения широкого спектра потребностей клиентов", в т.ч. коммерческое и частное использование.

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Версия e: L4 – стандартная модель. Он также имеет 7-дюймовый ЖК-экран для отображения основной информации.

Созданная на основе e: L4, модель e: FUN получила "стиль, который хорошо вписывается в хобби и досуг клиентов". Модель имеет дополнительные функции, такие как быстрая зарядка и светодиодные фары в стандартной комплектации.

Модификация e: G разработана для коммерческого использования. С одним сиденьем она создана для доставки или другого использования в бизнесе. По сравнению с бензиновой N-VAN электрическая модель стала на 95 мм длиннее, а высота пола была снижена на 120 мм.

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Honda e: L2 N-VAN имеет несколько конфигураций. Когда сиденья и центральная стойка демонтированы, e: L2 облегчает посадку и высадку из автомобиля для загрузки и разгрузки.

Honda сообщила, что модели e: G и e: L2 будут доступны для аренды только через отдел продаж Honda Fleet и Honda ON.

Фото: Honda