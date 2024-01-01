Honda запускає кілька кей-карів за ціною від 15 500 доларів

Компанія Honda оголосила про початок продажів електричного N-VAN в Японії з 10 жовтня 2024 року. Цей легкий електричний фургон виробник побудував на основі свого бензинового N-VAN.

Торік у жовтні на Japan Mobility Show був показаний прототип, а тепер після тестування моделі всередині країни Honda готується до серійного випуску машини.

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Новий N-VAN має запас ходу до 245 км WLTC і 30-хвилинну швидку зарядку. При звичайній зарядці (6 кВт) він заряджається приблизно за 4,5 години.

Електричний N-VAN e має рівну низьку підлогу та високу стелю з акумулятором, встановленим під підлогою. Усунувши центральну стійку, фургон має великий отвір з боку пасажира.

Розроблено чотири варіанти N-VAN для "задоволення широкого спектра потреб клієнтів", у т.ч. комерційне та приватне використання.

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Версія e: L4 – стандартна модель. Він також має 7-дюймовий РК-екран для відображення основної інформації.

Створена на основі e: L4, модель e: FUN отримала «стиль, який добре вписується в хобі та дозвілля клієнтів». Модель має додаткові функції, такі як швидка зарядка та світлодіодні фари в стандартній комплектації.

Модифікація e: G розроблена для комерційного використання. З одним сидінням вона створена для доставки або іншого використання в бізнесі. У порівнянні з бензиновою N-VAN електрична модель стала на 95 мм довшою, а висота підлоги була знижена на 120 мм.

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Honda e: L2 N-VAN має кілька конфігурацій. Коли сидіння та центральна стійка демонтовані, e: L2 полегшує посадку та висадку з автомобіля для завантаження та розвантаження.

Honda повідомила, що моделі e: G і e: L2 будуть доступні для оренди лише через відділ продажів Honda Fleet і Honda ON.

Фото: Honda