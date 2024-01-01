Honda показала новий бюджетник

Оприлюднено перші офіційні фото Honda Freed третього покоління. Компактний сімейний мінівен презентують у Японії в червні, й одразу після цього модель надійде в продаж. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

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Нова Honda Freed стала стриманішою та соліднішою на вигляд. У неї короткий високий капот, великий кут нахилу лобового скла та виштамповки на боковинах. Оригінальний вигляд мають діодні фари.

Також доступна позашляхова версія Crosstar із пластиковим обвісом і агресивнішими бамперами. Мінівен збудовано на платформі Honda Jazz, і він трохи більший за попередника.

Розміри Honda Freed 2024:

довжина — 4310 мм;

ширина — 1695 мм;

висота — 1755 мм;

колісна база — 2740 мм.

На вибір пропонують версії на 5 і 6 місць, до того ж у крісел другого ряду можна окремо підняти подушки. У салоні встановили віртуальний щиток приладів і великий тачскрин, проте зберегли й великі фізичні кнопки. Важіль КПП розташовано дуже високо.

Мінівен Honda Freed запропонують із 1,5-літровим 130-сильним бензиновим двигуном, а також у гібридній версії на 135 к. с. Привод може бути переднім або повним.

Ціна Honda Freed 2024 не оголошена, проте вона буде на рівні моделі попереднього покоління, яка коштувала в еквіваленті 15 500 доларів у базовій версії, тобто на рівні Dacia Logan.