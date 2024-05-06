Honda оновила відразу три мотоцикли середньої ваги для 2024 модельного року – NX500 (раніше називався CB500X), спортивний Honda CBR500R і нейкід-байк Honda CB500F.

Оновлені моделі приєдналися до списку мотоциклів Honda, уже оголошених на 2024 рік, включаючи нову Honda Transalp, оновлену Honda Shadow Phantom та оновлену Honda Africa Twin. Вони з сімейства Wing, що повертається, та родоводу Rebel, NC750X, SCL500 й інших.

"Лінійка Honda середнього розміру залишається основною для компанії, оскільки ці моделі підходять широкому колу водіїв з точки зору рівня кваліфікації та бажаного досвіду водіння", – підкреслив помічник менеджера зі зв’язків з громадськістю American Honda Колін Міллер.

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Пригодницький мотоцикл CB500X перейменовано на NX500. Його оснащено двигуном Parallel-Twin 471 куб.см з рідинним охолодженням, NX500 має заявлену вагу 195,9 кг (на 3,1 кг легше, ніж CB500X). Підвіска забезпечується 41-міліметровою вилкою. Попереду розташовані два диски діаметром 296 мм із двопоршневими супортами, а ззаду — один диск діаметром 240 мм. ABS є стандартною.

Honda NX500 2024 року в кольорі Matte Black Metallic. Фото: Honda

Honda NX500 2024 року буде доступна в кольорі Matte Black Metallic за роздрібною ціною 7399 доларів.

Спортбайк Honda CBR500R оснащений 471-кубовим двигуном Parallel-Twin. Він має вологу вагу 199,9 кг, подвійні 296-мм передні гальмівні диски з двопоршневими супортами, 240-мм задні диски та стандартну ABS. Підвіска складається з 41-мм вилки Showa SFF-BP і одинарного амортизатора Pro-Link з дев'ятипозиційним регулюванням попереднього натягу пружини.

Honda CBR500R 2024 року буде доступна в кольорах Grand Prix Red або Matte Black Metallic за роздрібною ціною 7399 доларів.

2024 Honda CBR500R у Гран-прі червоного кольору. Фото: Honda

Нейкід-байк Honda CB500F має схожий двигун, гальма, підвіску та розміри з CBR500R, але меншу масу – 187,7 кг. Оновлення включають новий стиль, новий 5-дюймовий TFT-дисплей і систему вибору крутного моменту Honda.

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Honda CB500F 2024 року буде доступна в кольорі Matte Black Metallic за роздрібною ціною 6899 доларів.

Honda CB500F 2024 року в кольорі Matte Black Metallic. Фото: Honda

Про детальні характеристики виробник поки втримався щось казати, обмежився поверхневим узагальненням.