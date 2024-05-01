Японський автовиробник вирішив змінити назву електричного кросовера e:Ny1, адже покупці скаржились, що сполучення e:N важко вимовити.

Нещодавно Honda презентувала на Пекінському автосалоні нову лінійку електромобілів під назвою Ye. Її першим представником стане середньорозмірний кросовер Ye P7. Автомобіль надійде у продаж на китайському ринку вже цього року.

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Для своєї вже існуючої моделі Honda використовує назву e:NS1, або e:NP1, залежно від того, де зроблено автомобіль: на спільному підприємстві з Dongfeng чи GAC. Водночас у Європі кросовер називається e:Ny1.

Як повідомляє Autocar, назву електромобіля Honda буде змінено. Повідомляється, що оновлена модель окрім зміненого ім’я також отримає деякі елементи від нового Ye P7, зокрема підсвічений значок Honda.

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Подейкують, що компанія зберегла систему з маркуванням літерами “P” та “S”, залежно від того, де саме збиратиметься авто, однак, в Європі оновлена модель може називатись Y1. Таким чином Honda хоче уникнути потенційного використання назв McLaren та Audi, в лінійці яких відповідно є P1 та S1.

До того ж в одного з китайських автовиробників був скандал з Audi. Тоді німецький автовиробник змусив китайську компанію Nio змінити назви своїх позашляховиків ES6 та ES8, адже вони звучали надто схоже на S6 та S8.

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Що стосується нового Ye P7/S7, автомобіль засновано на новій платформі для електромобілів від Honda. Японський автовиробник вже зробив гучну заяву, що планує до 2027 року презентувати 10 нових електромобілів в Китаї.