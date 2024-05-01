Японский автопроизводитель решил изменить название электрического кроссовера e:Ny1, ведь покупатели жаловались, что сочетание e:N трудно выговорить.

Недавно Honda презентовала на Пекинском автосалоне новую линейку электромобилей под названием Ye. Ее первым представителем станет среднеразмерный кроссовер Ye P7. Автомобиль поступит в продажу на китайском рынке уже в этом году.

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Для своей уже существующей модели Honda использует название e:NS1, или e:NP1, в зависимости от того, где сделан автомобиль: на совместном предприятии с Dongfeng или GAC. В то же время в Европе кроссовер называется e:Ny1.

Как сообщает Autocar, название электромобиля Honda будет изменено. Сообщается, что обновленная модель кроме измененного имени также получит некоторые элементы от нового Ye P7, в частности подсвеченный значок Honda.

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Говорят, что компания сохранила систему с маркировкой буквами "P" и "S", в зависимости от того, где именно будет собираться авто, однако, в Европе обновленная модель может называться Y1. Таким образом Honda хочет избежать потенциального использования названий McLaren и Audi, в линейке которых соответственно есть P1 и S1.

К тому же у одного из китайских автопроизводителей был скандал с Audi. Тогда немецкий автопроизводитель заставил китайскую компанию Nio изменить названия своих внедорожников ES6 и ES8, ведь они звучали слишком похоже на S6 и S8.

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Что касается нового Ye P7/S7, автомобиль основан на новой платформе для электромобилей от Honda. Японский автопроизводитель уже сделал громкое заявление, что планирует до 2027 года представить 10 новых электромобилей в Китае.