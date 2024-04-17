Японский автопроизводитель представил новую линейку электромобилей Ye, в которую вошли модели P7, S7 и GT Concept. Автомобили будут представлены исключительно на рынке Китая параллельно с линейкой e:N. Электромобили Honda из Китая популярны в Украине, так что есть большая возможность, что новинки вскоре попадут на наш рынок.

Модели Ye P7 и Ye S7 – поступят в продажу первыми уже в конце этого года. Электромобили очень похожи между собой, ведь построены на новой архитектуре Honda EV. Они будут доступны в версиях с задним и полным приводом.

Читайте также: Honda и Nissan объединяются для производства электромобилей

Автопроизводитель заявил, что заднеприводные модели будут настроены так, чтобы предложить водителю "четкую спортивную управляемость", а полноприводные, будут иметь высокую мощность.

Также Honda презентовала спортивное купе GT Concept. Компания не раскрывает технических характеристик моделей, однако, сообщается, что купе будет первым автомобилем бренда с экраном для пассажира. Серийная модель на базе Ye GT CONCEPT, должна поступить в продажу до конца 2025 года.

Honda поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Из-за этого, компания намерена представить линейку из 10 электромобилей в Китае до 2027 года, 6 из которых будут представителями линейки Ye.

Также интересно: На продажу выставлен один из самых первых автомобилей Honda

Также ожидается, что к 2035 году, 100% продаж компании в Китае будут составлять полностью электрические модели. Honda покажет новые Ye S7, Ye P7 и Ye GT Concept на Пекинском автосалоне, который состоится с 25 апреля по 5 мая.