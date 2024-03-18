Модель S-600 является одним из самых первых спортивных автомобилей японского автопроизводителя и в 60-е годы была такой же популярной как актуальные Civic и Accord. Сейчас один из таких автомобилей выставлен на продажу, а его актуальная цена достигла отметки в 40 000 долларов.

История компания начиналась с выпуска мотоциклетной техники, поэтому неудивительно, что одно из самых первых спортивных купе от Honda больше напоминает мотоцикл, чем автомобиль.

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Дело в том, что авто имеет четырехцилиндровый двигатель объемом 606 куб.см, с четырьмя крошечными карбюраторами, по одному на каждый цилиндр, способен развивать до 9500 об/мин. Несмотря на это, мотор купе выдает всего 60 л.с., однако при общей массе в 680 кг такой мощности вполне достаточно, чтобы подарить водителю незабываемые эмоции.

Автомобиль, что сейчас продается на аукционе Bring a Trailer, 1966 года выпуска и имеет руль слева, что нехарактерно для этого купе, ведь Honda S600 никогда официально не продавалась в США или в Европе. Первый владелец этого авто проживал в Окинаве, которая тогда была под американской администрацией, а потому переоборудовал его, чтобы иметь возможность законно передвигаться по местным дорогам.

Этот экземпляр имеет всего 87 000 км пробега, что не так много для его возраста. Перед тем, как выставить его на продажу, актуальный владелец провел капитальный ремонт двигателя, трансмиссии и цепной передачи, а также впоследствии заменил всю электронику.

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Интересно, что цветовая гамма этого Honda S600 полностью соответствует ливрее первого болида Honda в Формуле 1 - RA271. Поговаривают, что Сойтиро Хонда лично ходатайствовал японское правительство, чтобы получить разрешение красить свои авто в белый или красный цвет – в то время, в Японии такую покраску имели только автомобили экстренной помощи.