Миллионер, блогер и IT-предприниматель Александр Слобоженко продает 1000-сильный тюнингованный спорткар Ferrari SF-90. Начальная стоимость автомобиля составляла около 1 млн долларов, а дополнительное оснащение, по словам владельца, обошлось еще в $150 000.

Александр приобрел свою Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano в феврале 2022 года. С тех пор, автомобиль преодолел лишь 5000 км. Владелец улучшил спорткар на сумму около 150 000 долларов. Дополнительное оснащение включает: карбоновый кит, диски Vossen, другую выхлопную систему, новый блок управления и новую отделку салона.

Также интересно: Автомобили самых молодых миллионеров Украины: фото

Ferrari SF-90 – это плагин-гибридный спорткар, оснащен твин-турбо V8 объемом 4,0 литра и тремя электромоторами, общей мощностью 1000 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Также, гибрид Ferrari может преодолеть 25 км на электротяге.

Версия Assetto Fiorano легче обычной версии SF-90 на 30 кг и имеет более жесткую подвеску для лучшей управляемости. Причина продажи заключается в том, что миллионер приобрел Lamborghini Revuelto. Одними из самых дорогих автомобилей в коллекции Александра являются: McLaren 720S Spider, два Lamborghini Urus, Mitsubishi Evoluthion IX и X поколения и Mercedes-Benz S Class W223 Maybach.

Читайте также: Новый и подержанный: два самых дорогих автомобиля в мире

Среди уникальных автомобилей миллионера есть также дрифтовый проект BMW M4 F82 "Meduzza" с двигателем V8 LT4, которую он приобрел у бронзового призера FIA Drifting Cup Макса Миллера. Сам Александр планировал профессионально заняться дрифтом и участвовать в различных чемпионатах, однако война помешала этим планам сбыться.