Возможно для кого-то это прозвучит странно, но самый дорогой в мире новый автомобиль в пять раз дешевле чем абсолютный рекордсмен, которому уже почти 70 лет.

Какая самая дорогая машина в мире? Вопрос кажется довольно простым, но, как и на большинство вещей, ответ может быть сложным. Мы говорим только о новых автомобилях ? Или мы включаем классику, которую нужно было оценить десятилетиями? Учитываем ли мы модели специального выпуска, которые вышли лишь ограниченной серией, или даже единственные в своем роде модели? Это не так просто, не так ли?

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За пределами рынка классических автомобилей, самым дорогим новым автомобилем в мире является Rolls-Royce Boat Tail, который стоит 28 миллионов долларов. Это первая модель, которая появилась в новом отделе Coachbuild компании, который обслуживает достойных людей. Например, первый заказ Boat Tail предназначен магнату жемчуга. Пока неизвестно, куда попадут остальные два экземпляра, но вряд ли они долго будут оставаться тайной.

Это потому, что Rolls-Royce Boat Tail - это чрезвычайно уникальный четырехместный кабриолет. Стиль задней части вдохновлен высококачественными яхтами и моторными лодками, с панелями типа "бабочки" с электроприводом, которые открывают зону хранения, которую можно настроить в соответствии с потребностями клиента. Первый Boat Tail имеет набор индивидуального оборудования для пикника, включая зонт с электроприводом. Это оставляет нас удивляться, как будут оснащены другие два Boat Tails. Мобильная астрономическая обсерватория? Надувной дом, разворачивающийся? Ракетные установки?

С такой ограниченной серией вполне возможно, что Boat Tail может когда-то попасть на аукцион и превзойти прототип 300 SLR Uhlenhaut Coupe. Богатые просто становятся богаче, не так ли? Стоит также отметить, что некоторые состоятельные коллекционеры нередко заключают кулуарные сделки, которые не разглашаются. Вполне возможно, что цены, которыми мы здесь оперируем, могут быть значительно ниже этих трансакций частных лиц.

Начнем с самого начала, с самого дорогого автомобиля, когда-либо проданного на аукционе. Прототип Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года продали за 142 миллиона долларов в 2022 году. RM Sotheby's продал его от имени Mercedes-Benz на частном аукционе, который состоялся в музее автопроизводителя в Штутгарте, Германия. Это один из двух изготовленных прототипов, а второй остался у Mercedes. Новый владелец на данный момент остается неизвестным, но мы знаем, что Mercedes сделал с частью денег. Некоторые средства пошли на создание стипендий для студентов в сферах экологии и декарбонизации.