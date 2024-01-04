Можливо для когось це прозвучить дивно, але найдорожчий у світі новий автомобіль у п’ять разів дешевше ніж абсолютний рекордсмен, якому вже майже 70 років.

Яка найдорожча машина в світі? Запитання здається досить простим, але, як і на більшість речей, відповідь може бути складною. Ми говоримо тільки про нові автомобілі? Або ми включаємо класику, яку потрібно було оцінити десятиліттями? Чи враховуємо ми моделі спеціального випуску, які вийшли лише обмеженою серією, або навіть єдині в своєму роді моделі? Це не так просто, чи не так?

Читайте також: Найдорожчі вживані автомобілі українці привозять з Китаю: причина

За межами ринку класичних автомобілів, найдорожчим новим автомобілем у світі є Rolls-Royce Boat Tail, який коштує 28 мільйонів доларів. Це перша модель, яка з’явилася в новому відділі Coachbuild компанії, який обслуговує достойних людей. Наприклад, перше замовлення Boat Tail призначено магнату перлів. Наразі невідомо, куди потраплять інші два екземпляри, але навряд чи вони довго залишатимуться таємницею.

Rolls-Royce Boat Tail — надзвичайно унікальний чотиримісний кабріолет. Стиль задньої частини натхненний високоякісними яхтами та моторними човнами, з панелями типу «метелики» з електроприводом, які відкривають зону зберігання, яку можна налаштувати відповідно до потреб клієнта.

Перший Boat Tail має набір індивідуального обладнання для пікніка, включаючи парасольку з електроприводом. Це залишає нас дивуватися, як будуть оснащені інші два Boat Tails. Мобільна астрономічна обсерваторія? Надувний будинок, що розгортається? Ракетні установки?

З такою обмеженою серією цілком можливо, що Boat Tail може колись потрапити на аукціон і перевершити прототип 300 SLR Uhlenhaut Coupe. Багаті просто стають багатшими, чи не так? Варто також зазначити, що деякі заможні колекціонери нерідко укладають кулуарні угоди, які не розголошуються. Цілком можливо, що ціни, якими ми тут оперуємо, можуть бути значно нижчими за ці трансакції приватних осіб.

Почнемо з самого початку, з найдорожчого автомобіля, коли-небудь проданого на аукціоні. Прототип Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року продали за 142 мільйони доларів у 2022 році. RM Sotheby's продав його від імені Mercedes-Benz на приватному аукціоні, який відбувся в музеї автовиробника в Штутгарті, Німеччина. Це один із двох виготовлених прототипів, а другий залишився у Mercedes.

Новий власник на даний момент залишається невідомим, але ми знаємо, що Mercedes зробив з частиною грошей. Деякі кошти пішли на створення стипендій для студентів у сферах екології та декарбонізації.