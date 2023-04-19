З яких країн українці привозили вживані легковики, їх середня вартість та скільки загалом грошей витратили на авто з-за кордону.

Авто з Європи домінують

У березні до України привезли 14,5 тис. вживаних легкових авто. З них 75% (10,9 тис.) привезли з країн Євросоюзу, ще 21% — із країн Америки (3 тис.). З Великобританії імпортували 2% машин (347 шт.), з Китаю — 1% (134 шт.); по 1% вживаних легковиків прибуло з Китаю (134 шт.) та Південної Кореї (96 шт.). Решту зайняли інші регіони світу, стверджують у Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків за регіоном, вересень 2022 - березень 2023

Якщо ж аналізувати тенденції купівлі вживаних авто з-за кордону в розрізі країн, а не регіонів загалом, то на першому місці протягом березня виявилася Польща (23%, 3,3 тис.). Друге місце за популярністю зайняла Німеччина (20,3%, 3 тис.). Третю сходинку з такою ж часткою посіли США (20,3%, 2,9 тис.).

Також активно машини імпортували до України з Литви (4,8%, 703 шт.) та Нідерландів (4,3%, 620 шт.).



20 найпопулярніших країн, з яких українці привозили вживані легковики протягом березня 2023 року

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

У березні українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 3,3 мільярда гривень. За сьогоднішнім офіційним обмінним курсом валют, це близько $79 мільйонів.

Найбільше коштів витратили на купівлю авто з США (1,1 мільярда гривень). На другому місці розмістилася Польща. Машини, імпортовані з цієї країни протягом березня, коштували українцям 689,2 мільйона гривень. На третьому місці розмістилася Німеччина із сумарною митною вартістю 429,8 мільйона гривень за привезені звідти вживані легковики.

Вживані авто з Китаю посіли четверте місце (146,9 млн грн). Замикає першу п’ятірку Норвегія (129,6 млн грн).



Сукупна митна вартість імпортних вживаних легковиків за країнами, березень 2023 року

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Скільки коштують вживані авто з-за кордону?

Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками березня, таких було 32,8% від загальної кількості розмитнених.

Загалом 62,3% усіх імпортних вживаних легковиків протягом березня коштували менш як $5 тисяч, а менш як $10 тисяч — 82,9%.



Цінова структура імпортних легковиків у березні 2023 року

Середня ціна імпортного легковика з пробігом у березні склала $6 287. Це на 4,2% менше, ніж у лютому.

У яких країнах авто найдешевші?

Найдорожчими у березні виявилися вживані легковики, котрі українці привозили з Китаю. Їх середня вартість склала $30,2 тисячі. Справа в тому, що звідти в основному везуть “майже нові” електромобілі, ціна на які найбільш приваблива. Вони потрапляють в статистику як вживані, хоча в Україні продаються як “без пробігу”.

На другому місці розташувалася Угорщина (середня вартість $16,1 тис.), а на третьому — Грузія ($13,7 тис.). З Грузії найбільше везуть авто зі США. Також середня вартість була досить високою в авто зі Словенії ($11,8 тис.) та Південної Кореї ($10,7 тис.).

Найнижчою середня митна вартість виявилася у вживаних легковиків з Латвії ($2,7 тис.), Великобританії ($3,2 тис.) та Фінляндії ($3,2 тис.).



Середня митна вартість вживаних легковиків за країнами, березень 2023 року