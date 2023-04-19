Из каких стран украинцы привозили подержанные легковушки, их средняя стоимость и сколько денег потратили на автомобили из-за границы.

Автомобили из Европы доминируют

В марте в Украину привезли 14,5 тыс. легковых автомобилей. Из них 75% (10,9 тыс.) привезли из стран Евросоюза, еще 21% из стран Америки (3 тыс.). Из Великобритании импортировали 2% машин (347 шт.), из Китая – 1% (134 шт.); по 1% подержанных легковушек прибыло из Китая (134 шт.) и Южной Кореи (96 шт.). Остальные заняли другие регионы мира, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Динамика импорта подержанных легковушек по региону экспорта, сентябрь 2022 – март 2023

Если же анализировать тенденции покупки подержанных авто из-за границы в разрезе стран, а не регионов в целом, то на первом месте в марте оказалась Польша (23%, 3,3 тыс.). Второе место по популярности заняла Германия (20,3%, 3 тыс.). Третье место с такой же долей заняли США (20,3%, 2,9 тыс.).

Также активно машины импортировали в Украину из Литвы (4,8%, 703 шт.) и Нидерландов (4,3%, 620 шт.).



20 самых популярных стран, из которых украинцы привозили подержанные легковушки в течение марта 2023 года

Сколько потратили денег на подержанные автомобили из-за границы?

В марте украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 3,3 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют, это около $79 миллионов.

Больше средств потратили на покупку авто из США (1,1 миллиарда гривен). На втором месте разместилась Польша. Машины, привозимые из этой страны в течение марта, стоили украинцам 689,2 миллиона гривен. На третьем месте разместилась Германия с суммарной таможенной стоимостью 429,8 миллиона гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.

Подержанные автомобили из Китая заняли четвертое место (146,9 млн грн). Замыкает первую пятерку Норвегия (129,6 млн. грн).



Совокупная таможенная стоимость импортных легковых автомобилей по странам, март 2023 года

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Сколько стоят подержанные автомобили из-за границы?

Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи. По итогам марта таких было 32,8% от общего количества растаможенных.

Всего 62,3% всех импортных подержанных легковых автомобилей в течение марта стоили менее $5 тысяч, а менее $10 тысяч — 82,9%.



Ценовая структура импортных легковых автомобилей в марте 2023 года

Средняя цена импортной легковушки с пробегом в марте составила $6 287. Это на 4,2% меньше, чем в феврале.

В каких странах автомобили самые дешевые?

Самыми дорогими в марте оказались подержанные легковушки, которые украинцы привозили из Китая. Их средняя стоимость составила $30,2 тысяч. Дело в том, что оттуда в основном везут "почти новые" электромобили, цена на которые наиболее привлекательна. Они попадают в статистику как подержанные, хотя в Украине продаются как "без пробега".

На втором месте находится Венгрия (средняя стоимость $16,1 тыс.), а на третьем — Грузия ($13,7 тыс.). Из Грузии больше всего везут авто из США. Также средняя стоимость была достаточно высокой на автомобили из Словении ($11,8 тыс.) и Южной Кореи ($10,7 тыс.).

Самая низкая средняя таможенная стоимость оказалась у подержанных легковушек из Латвии ($2,7 тыс.), Великобритании ($3,2 тыс.) и Финляндии ($3,2 тыс.).



Средняя таможенная стоимость подержанных легковых автомобилей по странам, март 2023 года