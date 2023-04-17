Многие новые электроавтомобили попадают в Украину из Китая. Но там популярны совсем не такие кроссоверы, как в Украине.

Несмотря на огромное количество электромобилей, производимых в Китае местными компаниями, наиболее популярным кроссовером на рынке за март 2023 года стала американская Tesla Model Y. Конечно, ее производят на китайском заводе.

Два места после нее в рейтинге – уже за китайскими BYD Yuan Plus и GAC Aion Y. Однако в Украине их почти не знают.

ТОП-3 модели рейтинга продались в количестве более 10 000 единиц (данные Китайской ассоциации легковых автомобилей CPCA). В марте в рейтинге розничных продаж электрических внедорожников было 70 моделей.

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Продажи Tesla Model Y существенно выросли, преодолев отметку в 50 000 из-за скидок, которые предоставила компания Илона Маска. Среди других попавших в топ-10 автомобилей были малоизвестны в Украине BYD Song Plus EV, BMW iX3, Leapmotor C11, Neta U, Hycan Z03 и AITO M5.

В Украину чаще всего везут из Китая Volkswagen ID.4 Cross и ID.4 X, которые разместились на 11 и 15 местах соответственно. Также не очень берут в Поднебесной более крупные варианты Volkswagen – ID6. Популярная у нас DongFeng Honda M-NV – на 33 месте на китайском рынке кроссоверов.