Багато нових електроавто потрапляють в Україну з Китаю. Але там популярні зовсім не такі кросовери, як в Україні.

Попри величезну кількість електромобілів, які виробляють в Китаї місцеві компанії, найбільш популярним кросовером на ринку за березень 2023 року вкотре стала американська Tesla Model Y. Звичайно, її виробляють на китайському заводі.

Два місця за нею в рейтингу – вже за китайськими BYD Yuan Plus і GAC Aion Y. Однак в Україні їх майже не знають.

ТОП-3 моделі продалися у кількості понад 10 000 одиниць (дані Китайської асоціації легкових автомобілів CPCA). Загалом у березні в рейтингу роздрібних продажів електричних позашляховиків було 70 моделей.

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Продажі Tesla Model Y суттєво зросли, подолавши позначку в 50 000, через знижки, які надала компанія Ілона Маска. Серед інших автомобілів, які потрапили до топ-10, були маловідомі в Україні BYD Song Plus EV, BMW iX3, Leapmotor C11, Neta U, Hycan Z03 і AITO M5.

В Україну найчастіше везуть з Китаю Volkswagen ID.4 Cross та ID.4 X, які розмістились на 11 тав 15 місцях відповідно. Також не дуже беруть більші варіанти Volkswagen – ID.6. Популярна у нас DongFeng Honda M-NV – аж на 33 місці на китайському ринку кросоверів.