Соответствующий законопроект в Верховной Раде зарегистрировала группа народных депутатов по инициативе Марьяна Заблоцкого.

Законопроект предусматривает изменения процедуры сертификации транспортных средств. Если он будет принят, процедура сертификации станет необязательной при ввозе и регистрации в Украину большинства импортных автомобилей. Эксперты института исследований авторынка изучили проект закона и сформировали его основные положения.

В чем суть перемен?

Требования к экологическим стандартам транспортных средств, которые ввозятся в Украину для последующей регистрации, установлены Законом Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств".

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Сегодня для каждого импортного транспортного средства с пробегом нужно подтвердить соответствие требованиям технических регламентов. Для этого необходимо пройти процедуру сертификации. Проводят ее специальные испытательные лаборатории, а назначенные органы по сертификации колесных транспортных средств (в Украине сегодня таких 15) выдают подтверждающий документ – сертификат соответствия. Рыночная стоимость такой услуги составляет от 2500 грн. для легковых автомобилей.

Законопроект, представленный народными депутатами, предлагает признавать не только сертификаты соответствия, выданные украинскими организациями, но и другие документы, выданные в странах Евросоюза, в том числе изготовителями этих транспортных средств или их уполномоченными представителями в Украине. Не будут признаваться документы, полученные в России и Беларуси.

Более того, для растаможки и регистрации всех видов транспортных средств (в том числе механических и самоходных, специальной и сельскохозяйственной техники) достаточно будет предоставить документы о регистрации и праве собственности. Проходить дополнительные процедуры или получать другие документы не нужно.

Как это будет выглядеть на практике?

Обязательная сертификация автомобилей фактически упраздняется для большинства транспортных средств. Вместо нее достаточно будет предоставить свидетельство о регистрации и договор купли-продажи. То есть, сертифицировать нужно только те транспортные средства, на которые отсутствуют документы о регистрации — например, некоторые «списанные» автомобили из США.

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Однако требования по экологическим стандартам остаются: не ниже Евро-2 для легковых автомобилей и не ниже Евро-5 для грузовиков и автобусов. А после таможенного оформления, при регистрации в Сервисном центре МВД, класс экологического стандарта "Евро" должны обязательно указать в свидетельстве о регистрации.

Обычно эта информация указана в иностранном свидетельстве о регистрации - тогда ее примут во внимание, растаможят машину и перенесут в украинские документы. Если экологический стандарт в иностранном "брифе" отсутствует – пригодится иностранный сертификат соответствия от производителя или официального представителя в Украине. Если же таких документов нет — можно получить справку в специализированной организации на основе VIN-кода. Рыночная стоимость такой услуги составляет около 400 гривен.

Какое влияние на рынок будут иметь изменения?

Соавтор законопроекта, народный депутат Марьян Заблоцкий считает, что изменения позволят украинцам сэкономить десятки миллионов долларов, которые сейчас попадают не в государственный бюджет, а оплачиваются частным компаниям.

Если законопроект будет принят, изменения коснутся всех, кто привозит подержанные транспортные средства из-за границы — как легковые, так и грузовые автомобили, автобусы и спецтехнику. Таких ежегодно импортируют от 500 тысяч.

Отмена обязательной сертификации упростит процедуры таможенного оформления и регистрации автомобилей, сократит их время, а также снизит общую стоимость подержанных транспортных средств из-за рубежа в Украине на минимум $100-200. Это может способствовать определенному росту количества импортных автомобилей с пробегом.

Поскольку процедура сертификации сегодня не предусматривает подробную проверку технического состояния автомобилей, ее отмена не повлияет на безопасность дорожного движения. А чтобы предотвратить эксплуатацию неисправных машин, в Украине можно ввести европейский опыт — регулярный технический осмотр по стандартам Европейского Союза.