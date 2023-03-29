Цены на подержанные автомобили упали на 9% по сравнению с прошлым годом, на некоторые – гораздо больше. К примеру, Tesla Model 3 за последние шесть месяцев подешевела более чем на 21%.
Похоже, что цены на б/у автомобили в Америке могут наконец вернуться на Землю после нескольких лет "космических" цен. Недавно компания iSeeCars опубликовала новое исследование изменений стоимости подержанных автомобилей в США за последний год и обнаружила, что цены в целом снижаются, а некоторые модели дешевеют быстрее других.
Анализ показал, что средние цены на подержанные автомобили упали на 8,7% по сравнению с прошлым годом и почти на 5% с сентября. Цены на некоторые транспортные средства упали гораздо больше, чем в краткосрочной перспективе. В частности, подержанные Model 3 утратили ценность, поскольку Tesla снизила цену на новую Model 3.
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Список автомобилей, потерявших в цене за пол года:
- Tesla Model 3: -21,5%
- Nissan Kicks: -13,4%
- Nissan Leaf: -12%
- Toyota C-HR: -11,9%
- Jaguar E-Pace: -11,6%
- Toyota Prius Prime: -11,5%
- Шевроле Malibu: -11,4%
- Toyota RAV4: -11,4%
- Toyota Camry: -11,1%
- Hyundai Ioniq Hybrid -11,0%.
Новые шины Continental Перед серийным производством испытываются как в лаборатории, так и в реальных условиях – на полигонах во Франции, Германии, Чехии и США. Каждая модель новых шин тестируется на пробеге в 150 000 километров.
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Снижение цен за весь год еще более интересно, поскольку некоторые модели упали более чем на 20%. В списке преобладают люксовые модели, которые быстрее обесцениваются:
- Infiniti QX80: -22,3%
- Nissan Armada: -20,3%
- Land Rover Discovery: -19,9%
- Tesla Model 3: -19,3%
- Land Rover Range Rover Velar: -19,2%
- Jaguar E-Pace: -17,9%
- Audi S5 Sportback: -17,6%
- Audi SQ5: -17,2%
- Jaguar F-Pace: -16,8%
- Mercedes-Benz CLS: -8,7%
В то же время, некоторые модели за последние полгода подорожали. Речь идет о роскошных и спортивных автомобилях высокого класса, включая Mercedes-Benz S-Class на 11,8%, Mercedes-Benz GLS на 11,2% и Porsche 911 на 10,6%. 911 продемонстрировал самый значительный скачок цены за последний год, поднявшись на 13 процентов.
Цены на подержанные электромобили и гибриды быстро упали в течение последнего года, что может свидетельствовать о колебаниях покупателей по отношению к подержанным автомобилям с аккумуляторным питанием. Электрические подешевели на 13,9 процента, более чем на пять процентов быстрее, чем средняя подержанная машина.
Интересно, что цены на купе и хэтчбеки падали медленнее, чем внедорожники.
Изменение цен было разным в зависимости от того, в какой части страны вы искали. В Сан-Антонио, штат Техас, цены на подержанные автомобили выросли на 4,2%, а покупатели в Оклахома-Сити упали на 13,2%.