Цены на подержанные автомобили упали на 9% по сравнению с прошлым годом, на некоторые – гораздо больше. К примеру, Tesla Model 3 за последние шесть месяцев подешевела более чем на 21%.

Похоже, что цены на б/у автомобили в Америке могут наконец вернуться на Землю после нескольких лет "космических" цен. Недавно компания iSeeCars опубликовала новое исследование изменений стоимости подержанных автомобилей в США за последний год и обнаружила, что цены в целом снижаются, а некоторые модели дешевеют быстрее других.

Анализ показал, что средние цены на подержанные автомобили упали на 8,7% по сравнению с прошлым годом и почти на 5% с сентября. Цены на некоторые транспортные средства упали гораздо больше, чем в краткосрочной перспективе. В частности, подержанные Model 3 утратили ценность, поскольку Tesla снизила цену на новую Model 3.

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Список автомобилей, потерявших в цене за пол года:

Tesla Model 3: -21,5%

Nissan Kicks: -13,4%

Nissan Leaf: -12%

Toyota C-HR: -11,9%

Jaguar E-Pace: -11,6%

Toyota Prius Prime: -11,5%

Шевроле Malibu: -11,4%

Toyota RAV4: -11,4%

Toyota Camry: -11,1%

Hyundai Ioniq Hybrid -11,0%.

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Снижение цен за весь год еще более интересно, поскольку некоторые модели упали более чем на 20%. В списке преобладают люксовые модели, которые быстрее обесцениваются:

Infiniti QX80: -22,3%

Nissan Armada: -20,3%

Land Rover Discovery: -19,9%

Tesla Model 3: -19,3%

Land Rover Range Rover Velar: -19,2%

Jaguar E-Pace: -17,9%

Audi S5 Sportback: -17,6%

Audi SQ5: -17,2%

Jaguar F-Pace: -16,8%

Mercedes-Benz CLS: -8,7%

В то же время, некоторые модели за последние полгода подорожали. Речь идет о роскошных и спортивных автомобилях высокого класса, включая Mercedes-Benz S-Class на 11,8%, Mercedes-Benz GLS на 11,2% и Porsche 911 на 10,6%. 911 продемонстрировал самый значительный скачок цены за последний год, поднявшись на 13 процентов.

Цены на подержанные электромобили и гибриды быстро упали в течение последнего года, что может свидетельствовать о колебаниях покупателей по отношению к подержанным автомобилям с аккумуляторным питанием. Электрические подешевели на 13,9 процента, более чем на пять процентов быстрее, чем средняя подержанная машина.

Интересно, что цены на купе и хэтчбеки падали медленнее, чем внедорожники.

Изменение цен было разным в зависимости от того, в какой части страны вы искали. В Сан-Антонио, штат Техас, цены на подержанные автомобили выросли на 4,2%, а покупатели в Оклахома-Сити упали на 13,2%.