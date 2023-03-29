Ціни на вживані автомобілі впали на 9% порівняно з минулим роком, на деякі - значно більше. Наприклад, Tesla Model 3 за останні шість місяців подешевшала більш ніж на 21%.

Схоже, що ціни на вживані автомобілі в Америці можуть нарешті повернутися на Землю після кількох років “космічних” цін. Нещодавно компанія iSeeCars опублікувала нове дослідження змін вартості вживаних автомобілів у США за останній рік і виявила, що ціни в цілому знижуються, але деякі моделі дешевшають швидше, ніж інші.

Аналіз показав, що середні ціни на вживані автомобілі впали на 8,7% порівняно з минулим роком і майже на 5% з вересня. Ціни на деякі транспортні засоби впали набагато більше, ніж у короткостроковій перспективі. Зокрема, вживані Model 3 втратили цінність, оскільки Tesla знизила ціну на нову Model 3.

Також цікаво які автомобілі найчастіше купували в США

Список автомобілів, які втратили в ціні найбільше за півроку:

Tesla Model 3: -21,5%

Nissan Kicks: -13,4%

Nissan Leaf: -12%

Toyota C-HR: -11,9%

Jaguar E-Pace: -11,6%

Toyota Prius Prime: -11,5%

Chevrolet Malibu: -11,4%

Toyota RAV4: -11,4%

Toyota Camry: -11,1%

Hyundai Ioniq Hybrid: -11,0%.

Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів. Рекламна інформація

Зниження цін за весь рік ще цікавіше, оскільки деякі моделі впали більш ніж на 20%. У списку переважають люксові моделі, які швидше знецінюються:

Infiniti QX80: -22,3%

Nissan Armada: -20,3%

Land Rover Discovery: -19,9%

Tesla Model 3: -19,3%

Land Rover Range Rover Velar: -19,2%

Jaguar E-Pace: -17,9%

Audi S5 Sportback: -17,6%

Audi SQ5: -17,2%

Jaguar F-Pace: -16,8%

Mercedes-Benz CLS: -8,7%

Водночас деякі моделі за останні півроку подорожчали. Мова йде про розкішні та спортивні автомобілі високого класу, включаючи Mercedes-Benz S-Class на 11,8%, Mercedes-Benz GLS на 11,2% і Porsche 911 на 10,6%. 911 продемонстрував найзначніший стрибок ціни за останній рік, піднявшись на 13 відсотків.

Ціни на вживані електромобілі та гібриди швидко впали протягом останнього року, що може свідчити про вагання покупців щодо вживаних автомобілів з акумуляторним живленням. Електричні подешевшали на 13,9 відсотка, більш ніж на п’ять відсотків швидше, ніж середня вживана машина.

Цікаво, що ціни на купе та хетчбеки падали повільніше, ніж на позашляховики.

Зміна цін була різною залежно від того, в якій частині країни ви шукали. У Сан-Антоніо, штат Техас, ціни на вживані автомобілі зросли на 4,2%, а покупці в Оклахома-Сіті впали на 13,2%.