У 2022 році на авторинку США змінився лідер. Найбільший попит в американців, як і раніше, мають великі рамні пікапи, але й продажі електрокарів зростають.

За 2022 рік у США продали 13,65 мільйона нових легкових автомобілів. Це на 8,9% менше, ніж роком раніше, і не дотягує навіть до показників "коронавірусного" 2020 року. Таку статистику наводить сайт focus2move.

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Авторинок США продемонстрував найгірший результат за останнє десятиліття. Для порівняння: у 2016-2019 роках продаж складав близько 17 млн авто. Причиною обвалу є дефіцит автокомпонентів, через який автовиробники не можуть випускати достатньо машин.

Також 2022 відзначився зміною лідера. Ford вийшов на перше місце з 1,76 млн проданих авто і посунув на другу позицію Toyota (1,72 млн). Третім стали Chevrolet (1,51 млн авто).

ТОП 10 популярних автобрендів у США за 2022 рік:

Ford — 1,76 млн проданих авто (-2,2% до 2021 року) Toyota — 1,72 млн (-9,9%) Chevrolet — 1,51 млн (+3%) Honda — 881,2 тис. (-32,7%) Hyundai — 716,9 тис. (-1,3%) Jeep — 684,6 тис. (-10,9%) Nissan — 682,7 тис. (-25,7%) Kia — 672,7 тис. (-0,7%) Subaru — 556,5 тис. (-7%) RAM — 545,2 тис. (-15,8%)

Найпопулярніший автомобіль у США — як і раніше, пікап Ford F-Series. Модель залишається в лідерах ось уже 45 років, а у 2022 році вона знайшла 653 957 покупців.

У ТОП 3 американського авторинку — лише рамні пікапи. Другим залишається Chevrolet Silverado (520 936 авто), а третім — RAM Pick-up (468 344).

У десятку моделей-лідерів вперше потрапили відразу два електрокари — Tesla Model 3 і Model Y. Також відзначається стрімке зростання продажів позашляховика Ford Bronco — +234,2% (117 057 авто).

Найпопулярніші авто в США за 2022 рік: