Verge відкриває в США попередні замовлення на свій електричний мотоцикл потужністю 200 кінських сил та обертальним моментом 1200 Нм.

Verge TS є одним із найбільш революційних нових електричних мотоциклів, які з’являються на ринку завдяки дивному дизайну трансмісії. Наразі відкриті бронювання в США після демонстрації оновленої моделі, відомої як TS Ultra на CES 2023.

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Байк зберігає подібну трансмісію, що складається з двигуна заднього колеса без втулки. Це вірно, це двигун у колесі, але це не двигун із втулкою. Натомість мідний сердечник двигуна та магнітне кільце розташовані у зовнішній частині колеса.

Це складний дизайн, який окупається не тільки в естетичному виді. Розташування двигуна так далеко від осі обертання колеса допомагає збільшити крутний момент. Це дає Verge TS Ultra вражаючі технічні характеристики – максимальна потужність сягає 201 к.с. а максимальний крутний момент 1200 Нм. Швидкість обмежена 200 км/год, але це, звісно, швидше, ніж дійсно потрібно для використання на дорогах загального користування.

Гонщики можуть не дуже часто відчувати таку максимальну швидкість, але вони можуть насолоджуватися інтенсивним прискоренням на кожному старті. З такою потужністю Verge TS Ultra може похвалитися розгоном до сотні всього за 2,5 секунди. Одношвидкісна трансмісія означає, що продуктивність відтворюється при кожному запуску, оскільки немає передач для швидкого перемикання.

Компанія не вказала розмір акумуляторної батареї для TS Ultra, але заявляє про максимальний запас ходу 359 км. Ймовірно, це міський запас ходу, але він все ще конкурує з найдовшим запасом ходу, який пропонують такі лідери ринку, як Zero Motorcycles.

Вартість TS починається з 26 900 доларів США, а вартість TS Pro – 29 900 доларів США. Найпродуктивніша модель TS Ultra значно дорожча – 44 900 доларів США.