Verge открывает в США предварительные заказы на свой электрический мотоцикл мощностью 200 лошадиных сил и крутящим моментом 1200 Нм.

Verge TS является одним из самых революционных новых электрических мотоциклов, которые появляются на рынке благодаря удивительному дизайну трансмиссии. Открыто бронирование в США после демонстрации обновленной модели, известной как TS Ultra на CES 2023.

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Байк сохраняет подобную трансмиссию, состоящую из двигателя заднего колеса без втулки. Это верно, это двигатель в колесе, но это не двигатель с втулкой. Медный сердечник двигателя и магнитное кольцо расположены во внешней части колеса.

Это сложный дизайн, который окупается не только лишь в эстетическом виде. Расположение двигателя так далеко от оси вращения колеса помогает увеличить крутящий момент. Это дает Verge TS Ultra поразительные технические характеристики – максимальная мощность достигает 201 л.с. а максимальный крутящий момент 1200 Нм. Скорость ограничена 200 км/ч, но это конечно быстрее, чем действительно нужно для использования на дорогах общего пользования.

Гонщики могут не очень часто испытывать такую максимальную скорость, но они могут наслаждаться интенсивным ускорением на каждом старте. С такой мощностью Verge TS Ultra может похвастаться разгоном до сотни всего за 2,5 секунды. Односкоростная трансмиссия означает, что производительность воспроизводится при каждом запуске, поскольку нет передач для быстрого переключения.

Компания не указала размер аккумуляторной батареи для TS Ultra, но заявляет о максимальном запасе хода 359 км. По всей вероятности, это городской запас хода, но он все еще конкурирует с самым длинным запасом хода, который предлагают такие лидеры рынка, как Zero Motorcycles.

Стоимость TS начинается с 26 900 долларов США, а стоимость TS Pro – 29 900 долларов США. Самая производительная модель TS Ultra значительно дороже – 44 900 долларов США.