В 2022 году на авторынке США сменился лидер. Наибольший спрос у американцев по-прежнему пользуются большими рамными пикапами, но и продажа электрокаров растет.

За 2022 год в США было продано 13,65 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 8,9% меньше, чем годом ранее, и не дотягивает даже до показателей "коронавирусного" 2020 года. Такую статистику приводит сайт focus2move.

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Авторынок США продемонстрировал худший результат за последнее десятилетие. Для сравнения: в 2016-2019 годах продажи составляли около 17 млн авто. Причиной оползня является дефицит автокомпонентов, из-за которого автопроизводители не могут выпускать достаточно машин.

Также 2022 год отличился сменой лидера. Ford вышел на первое место из 1,76 млн проданных авто и сместил на вторую позицию Toyota (1,72 млн). Третьим стали Chevrolet (1,51 млн авто).

ТОП 10 популярных автобрендов в США за 2022 год:

Ford - 1,76 млн проданных авто (-2,2% к 2021 году) Toyota - 1,72 млн (-9,9%) Chevrolet - 1,51 млн (+3%) Honda - 881,2 тыс. (-32,7%) Hyundai - 716,9 тыс. (-1,3%) Jeep - 684,6 тыс. (-10,9%) Nissan - 682,7 тыс. (-25,7%) Kia - 672,7 тыс. (-0,7%) Subaru - 556,5 тыс. (-7%) RAM - 545,2 тыс. (-15,8%)

Самый популярный автомобиль в США – по-прежнему, пикап Ford F-Series. Модель остается в лидерах вот уже 45 лет, а в 2022 году она нашла 653,957 покупателей.

В ТОП 3 американского авторынка – только рамные пикапы. Вторым остается Chevrolet Silverado (520 936 авто), а третьим – RAM Pick-up (468 344).

В десятку моделей-лидеров впервые попали сразу два электрокара – Tesla Model 3 и Model Y. Также отмечается стремительный рост продаж внедорожника Ford Bronco – +234,2% (117 057 авто).

Самые популярные авто в США за 2022 год: