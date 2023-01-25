В 2022 году на авторынке США сменился лидер. Наибольший спрос у американцев по-прежнему пользуются большими рамными пикапами, но и продажа электрокаров растет.
За 2022 год в США было продано 13,65 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 8,9% меньше, чем годом ранее, и не дотягивает даже до показателей "коронавирусного" 2020 года. Такую статистику приводит сайт focus2move.
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Авторынок США продемонстрировал худший результат за последнее десятилетие. Для сравнения: в 2016-2019 годах продажи составляли около 17 млн авто. Причиной оползня является дефицит автокомпонентов, из-за которого автопроизводители не могут выпускать достаточно машин.
Также 2022 год отличился сменой лидера. Ford вышел на первое место из 1,76 млн проданных авто и сместил на вторую позицию Toyota (1,72 млн). Третьим стали Chevrolet (1,51 млн авто).
ТОП 10 популярных автобрендов в США за 2022 год:
- Ford - 1,76 млн проданных авто (-2,2% к 2021 году)
- Toyota - 1,72 млн (-9,9%)
- Chevrolet - 1,51 млн (+3%)
- Honda - 881,2 тыс. (-32,7%)
- Hyundai - 716,9 тыс. (-1,3%)
- Jeep - 684,6 тыс. (-10,9%)
- Nissan - 682,7 тыс. (-25,7%)
- Kia - 672,7 тыс. (-0,7%)
- Subaru - 556,5 тыс. (-7%)
- RAM - 545,2 тыс. (-15,8%)
Самый популярный автомобиль в США – по-прежнему, пикап Ford F-Series. Модель остается в лидерах вот уже 45 лет, а в 2022 году она нашла 653,957 покупателей.
В ТОП 3 американского авторынка – только рамные пикапы. Вторым остается Chevrolet Silverado (520 936 авто), а третьим – RAM Pick-up (468 344).
В десятку моделей-лидеров впервые попали сразу два электрокара – Tesla Model 3 и Model Y. Также отмечается стремительный рост продаж внедорожника Ford Bronco – +234,2% (117 057 авто).
Самые популярные авто в США за 2022 год:
- Ford F-Series - 653 957 проданных авто (-9,9% к 2021 году)
- Chevrolet Silverado - 520 936 (-1,7%)
- RAM Pick-up - 468 344 (-17,7%)
- Toyota RAV4 - 399 941 (-1,9%)
- Toyota Camry - 29 5201 (-5,9%)
- Tesla Model 3 – 264 648 (+117,6%)
- GMC Sierra - 241 521 (-3%)
- Honda CR-V - 238 155 (-34,1%)
- Toyota Tacoma - 237 323 (-6%)
- Tesla Model Y - 225 799 (+39,8%)