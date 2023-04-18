Відповідний законопроєкт у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів з ініціативи Мар’яна Заблоцького.

Законопроект передбачає зміни у процедурі сертифікації транспортних засобів. Якщо його буде ухвалено, процедура сертифікації стане необов’язковою при ввозі та реєстрації в Україні більшості імпортних авто. Експерти інституту досліджень авторинку вивчили проєкт закону та сформували його основні положення.

В чому суть змін?

Вимоги до екологічних стандартів транспортних засобів, які ввозять в Україну для подальшої реєстрації, встановлені Законом України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів».

До речі як пройти сертифікацію авто: інструкція

Сьогодні кожен імпортний транспортний засіб з пробігом повинен підтвердити відповідність вимогам технічних регламентів. Для цього потрібно пройти процедуру сертифікації. Проводять її спеціальні випробувальні лабораторії, а призначені органи зі сертифікації колісних транспортних засобів (в Україні сьогодні таких 15) видають підтверджуючий документ — сертифікат відповідності. Ринкова вартість такої послуги складає від 2500 грн для легкових автомобілів.

Законопроєкт, поданий народними депутатами, пропонує визнавати не лише сертифікати відповідності, видані українськими організаціями, але й інші документи, видані в країнах Євросоюзу, у тому числі виробниками цих транспортних засобів або їх уповноваженими представниками в Україні. Не визнаватимуть документи, отримані в Росії та Білорусі.

Щобільше, для розмитнення та реєстрації усіх видів транспортних засобів (в тому числі механічних та самохідних, спеціальної та сільськогосподарської техніки) вистачить надати документи про реєстрацію та право власності. Проходити додаткові процедури чи отримувати інші документи буде не потрібно.

Як це виглядатиме на практиці?

Обов’язкова сертифікація автомобілів фактично скасовується для більшості транспортних засобів. Замість неї достатньо буде надати свідоцтво про реєстрацію та договір купівлі-продажу. Тобто, сертифікувати потрібно буде лише ті транспортні засоби, на котрі відсутні документи про реєстрацію — наприклад, деякі “списані” авто з США.

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Проте вимоги щодо екологічних стандартів залишаються: не нижче Євро-2 для легковиків та не нижче Євро-5 для вантажівок і автобусів. А після митного оформлення авто, під час реєстрації у Сервісному центрі МВС, клас екологічного стандарту “Євро” повинні обов’язково вказати у свідоцтві про реєстрацію.

Зазвичай ця інформація вказана в іноземному свідоцтві про реєстрацію — тоді її візьмуть до уваги, розмитнять авто та перенесуть в українські документи. Якщо екологічний стандарт в іноземному “бріфі” відсутній — в пригоді стане іноземний сертифікат відповідності від виробника чи офіційного представника в Україні. Якщо ж і таких документів немає — можна отримати довідку в спеціалізованій організації на основі VIN-коду. Ринкова вартість такої послуги сьогодні складає близько 400 гривень.

Який вплив на ринок матимуть зміни?

Співавтор законопроєкту, народний депутат Мар’ян Заблоцький вважає, що зміни дозволять українцям зекономити десятки мільйонів доларів, котрі наразі потрапляють не до державного бюджету, а сплачуються приватним компаніям.

Якщо законопроект ухвалять, зміни торкнуться усіх, хто привозить вживані транспортні засоби з-за кордону — як легкові, так і вантажні автомобілі, автобуси та спецтехніку. Таких щороку імпортують від 500 тисяч.

Скасування обов’язкової сертифікації спростить процедури митного оформлення та реєстрації авто, скоротить їх час, а також зменшить загальну вартість вживаних транспортних засобів з-за кордону в Україні на мінімум $100-200. Це може сприяти певному зростанню кількості імпортних авто з пробігом.

Оскільки процедура сертифікації сьогодні не передбачає детальну перевірку технічного стану автомобілів, її скасування не вплине на безпеку дорожнього руху. А щоб запобігти експлуатації несправних машин, в Україні можна запровадити європейський досвід — регулярний технічний огляд за стандартами Європейського Союзу.