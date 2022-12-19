В нашей стране есть 20-летние ребята, состояние которых могут позавидовать даже состоятельные и преклонные европейцы.

Это в Германии можно увидеть дедушку на Porsche 911 (там это нормально), а вот в Украине все чаще можно встретить молодого парня на суперкаре за несколько сот тысяч евро.

Интересно, что это далеко не всегда означает, что за рулем типичный мажор, у которого отец работает министром, прокурором или борцом с коррупцией.

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В конце года принято подводить итоги. Коллеги с сайта ТопЖир решили рассказать, на каких автомобилях ездят молодые миллионеры Украины. Кстати, именно они в 2021-2022 году приобрели одну из самых дорогих машин не только в нашей стране, но и в мире.

Дмитрий Хиценко

Начнём с самого молодого участника нашего рейтинга. Дмитрий Хиценко 22 года, но у него уже есть впечатляющий автопарк. У молодого блоггера родом из Харькова автопарк стоимостью более 600 тысяч долларов. В соцсети Инстаграм он известен как khitsa. Хиценко начинал как пранкер и блоггер, а заработанные деньги инвестировал в криптовалюту.

Lamborghini Huracan - $280 000 + тюнинг на $50 000

Mercedes G-class – $180 000

BMW i8 – $100 000

Александр Слобоженко

Александр Слобоженко – основатель компании Traffic Devils, которая занимается медиабаингом – покупкой трафика на одном ресурсе и перенаправлением на другой. Родился в Белогородке в Киевской области. В соцсети известен как alex_slobozhenko. Пока ему 24 года, а в его гараже есть такие машины, как:

Ferrari SF90 Stradale – $1 000 000

Lamborghini Urus с тюнингом TopCar Design – $500 000+

Mercedes-Maybach S 580 – $200 000+

Lamborghini Huracan Fluo Capsule – $400 000 (продал уже во время войны)

2 тюнингованных Mitsubishi Lancer Evo – цена неизвестна (ориентировочно $100 000+)

Дрифтовая БМВ «Медуза» — цена неизвестна

Несколько Toyota Land Cruiser – $100 000 (авто сопровождение)

Назар Бабенко

Назар Бабенко 28 лет. Но, несмотря на возраст, он является владельцем одного из самых дорогих гиперкаров современности. Более того, недавно Бабенко купил самолет за $79 000 000. Уроженец Днепра (ник в соцсети nazar_8888_) является одним из крупнейших владельцев основной криптовалюты (биткоина) Восточной Европы, а созданная им компания Danvel по состоянию на 2022-й год весьма успешна.

Bugatti Divo – $9 000 000 (тираж – 40 шт на весь мир)

Rolls-Royce Cullinan – $600 000

Koenigsegg Agera RS – $2 000 000

Самолет Gulfstream G700 – $79 000 000

Вертолет и яхта – информация не подтверждена, стоимость неизвестна

Подводя итог, стоит сказать, что в настоящее время все самые молодые богатые Украины находятся за границей. Впрочем, каждый из них помогает в войне и покупает для армии амуницию, автомобили и не только. По крайней мере, об этом свидетельствуют их сторозы и посты в соцсетях.

Также следует заметить, что молодые миллионеры планируют (а некоторые даже уже «смазывают лыжи») вернуться в Украину. Кстати, все трое находились в Украине, но с началом войны все они в тот или иной период уехали.