У нашій країні є 20-річні хлопці, статку яких можуть позаздрити навіть заможні та похилі європейці.

Це у Німеччині можна побачити дідуся на Porsche 911 (там це нормально), а ось в Україні все частіше можна зустріти молодого хлопця на суперкарі за кілька сотень тисяч євро. І це далеко не завжди означає, що за кермом типовий «мажор», у якого батько працює міністром, прокурором або борцем з корупцією.

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У кінці року прийнято підбивати підсумки. Колеги з сайту ТопЖир вирішили розповісти, на яких автомобілях їздять наймолодші мільйонери України. До речі, саме вони у 2021-2022 році придбали одні з найдорожчих машин не лише у нашій країні, а й у світі.

Дмитро Хиценко

Почнемо з наймолодшого учасника нашого рейтингу. Дмитро Хиценко 22 роки, але у нього вже є вражаючий автопарк. У молодого блогера родом із Харкова автопарк вартістю понад $600 тисяч. В соцмережі Інстаграм він відомий як khitsa. Хиценко починав як пранкер і блогер, а зароблені кошти інвестував у криптовалюту.

Lamborghini Huracan — $280 000 + тюнінг на $50 000

Mercedes G-class – $180 000

BMW i8 — $100 000

Олександр Слобоженко

Олександр Слобоженко — засновник компанії Traffic Devils, яка займається медіабаїнгом – покупкою трафіку на одному ресурсі та перенаправленням на інший. Народився у Білогородці Київської області. В соцмережі відомий як alex_slobozhenko. Наразі йому 24 роки, а в його гаражі є такі машини, як:

Ferrari SF90 Stradale – $1 000 000

Lamborghini Urus з тюнінгом TopCar Design – $500 000+

Mercedes-Maybach S 580 – $200 000+

Lamborghini Huracan Fluo Capsule – $400 000 (продав вже під час війни)

2 тюнінгованих Mitsubishi Lancer Evo – ціна невідома (орієнтовно $100 000+)

Дріфтова БМВ «Медуза» — ціна невідома

Кілька Toyota Land Cruiser – $100 000 (авто супроводу)

Назар Бабенко

Назару Бабенко 28 років. Але попри вік, він є власником одного з найдорожчих гіперкарів сучасності. Ба більше, нещодавно Бабенко купив літак за $79 000 000. Уродженець Дніпра (нік у соцмережі nazar_8888_) є одним із найкрупніших власників основної криптовалюти (біткоїна) Східної Європи, а створена ним компанія Danvel станом на 2022-й рік входить у ТОП-20 найкращих команд у світі з управління активами на фінансових ринках.

Bugatti Divo – $9 000 000 (наклад – 40 шт на весь світ)

Rolls-Royce Cullinan – $600 000

Koenigsegg Agera RS – $2 000 000

Літак Gulfstream G700 – $79 000 000

Гелікоптер і яхта – інформація не підтверджена, вартість невідома

Підсумовуючи, варто сказати, що на даний час усі наймолодші багатії України перебувають за кордоном. Утім кожен з них допомагає у війні й купує для армії амуніцію, автомобілі та не тільки. Принаймні, про це свідчать їх сторізи і пости у соцмережах.

Також слід зауважити, що молоді мільйонери планують (а дехто навіть вже «мастить лижі») повернутися до України. До речі, всі троє перебували в Україні, але з початком війни всі вони у той чи інший період часу виїхали.