Мільйонер, блогер та IT-підприємець Олександр Слобоженко продає 1000-сильний тюнінгований спорткар Ferrari SF-90. Початкова вартість автомобіля становила близько 1 млн доларів, а додаткове оснащення, за словами власника, обійшлось ще в $150 000.

Олександр придбав свою Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano в лютому 2022 року. З того часу автомобіль подолав лише 5000 км. Власник покращив спорткар на суму близько 150 000 доларів. Додаткове оснащення включає: карбоновий кіт, диски Vossen, іншу вихлопну систему, новий блок керування та нове оздоблення салону.

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Ferrari SF-90 – це плагін-гібридний спорткар, оснащений твін-турбо V8 об’ємом 4,0 літра й трьома електромоторами, загальною потужністю 1000 к.с. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год. Також, гібрид Ferrari може подолати 25 км на електротязі.

Версія Assetto Fiorano легша за звичайну версію SF-90 на 30 кг й має більш жорстку підвіску для кращої керованості. Причина продажу полягає в тому, що мільйонер придбав Lamborghini Revuelto. Одними з найдорожчих автомобілів у колекції Олександра є: McLaren 720S Spider, два Lamborghini Urus, Mitsubishi Evoluthion IX й X покоління та Mercedes-Benz S Class W223 Maybach.

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Серед унікальних автомобілів мільйонера є також дрифтовий проєкт BMW M4 F82 “Meduzza” з двигуном V8 LT4, яку він придбав у бронзового призера FIA Drifting Cup Макса Міллера. Сам Олександр планував професійно зайнятись дрифтингом й брати участь у різних чемпіонатах, проте війна завадила цим планам збутись.